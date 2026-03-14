¡El camino a la gloria se traslada a Houston y el “Team Rubio” está listo para la batalla! Si buscas saber quién ganó Puerto Rico vs. Italia por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 hoy, prepárate para un choque de estrategias en el Daikin Park este sábado 14 de marzo a las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT . Puerto Rico llega como el gran favorito de las apuestas, apostando a su pitcheo dominante para frenar la sorprendente ofensiva europea. Con el boleto a la semifinal de Miami en juego, la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos tiene los ojos puestos en este duelo de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

A pesar de las ausencias de figuras como Francisco Lindor y Carlos Correa, la selección boricua ha demostrado que su fuerza reside en el montículo. Durante la fase de grupos, el equipo registró una efectividad impresionante de 1.22 ERA (promedio de carreras limpias), la mejor de todo el torneo, incluyendo una blanqueada magistral ante Colombia. Este resultado del Puerto Rico vs. Italia dependerá de si sus lanzadores pueden silenciar los bates italianos que vienen encendidos. Los dirigidos por Yadier Molina saben que no hay margen de error si quieren volver a disputar una final del World Baseball Classic.

Por su parte, Italia llega a estos cuartos de final tras dar la campanada en el Grupo B, donde sorprendieron al “trabuco” de Estados Unidos y aplastaron a México 9-1. La escuadra azzurri ha encontrado en Vinnie Pasquantino a su gran referente ofensivo, quien impuso un récord con tres cuadrangulares en un solo juego. Con un OPS (On-base Plus Slugging) colectivo de 1.038, solo superado por República Dominicana, los italianos han dejado de ser el “equipo débil” para convertirse en una amenaza real. La clave del partido será ver si el poder de Pasquantino puede descifrar el pitcheo élite de Puerto Rico.

El ganador de este histórico enfrentamiento en Houston no la tendrá nada fácil, ya que su próximo destino será Miami para enfrentar en semifinales al ganador entre Venezuela y el vigente campeón, Japón. Este cruce define quién mantiene vivo el sueño de alzar el codiciado trofeo del béisbol mundial el próximo lunes. No te pierdas el marcador final en directo y sigue cada jugada para ver si el talento boricua se impone sobre el ímpetu italiano.

¿Quién ganó el partido Puerto Rico vs. Italia hoy por Clásico Mundial de Béisbol 2026? Marcador final

Aquí te diremos cuál fue el marcador final del juego Puerto Rico vs. Italia que se disputó hoy sábado 14 de marzo, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Un dato a recalcar es que el ganador de este duelo se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del partido Venezuela vs. Japón.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puerto Rico vs. Italia: historial en el Clásico Mundial de Béisbol

¡El “Team Rubio” está de vuelta y la expectativa es total! Si buscas el historial de Puerto Rico vs. Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, los datos confirman un dominio absoluto de la “Isla del Encanto” con un récord invicto de 2-0. Ante el decisivo choque de cuartos de final en este 2026, la comunidad boricua en Estados Unidos se prepara para ver si su novena mantiene la racha histórica en el diamante. Este enfrentamiento no es solo un juego, es la defensa de un legado que ha puesto a vibrar a millones de fanáticos latinos.

Puerto Rico llega con la confianza que le otorgan sus victorias contundentes en las ediciones de 2013 y 2017. El recuerdo más fresco para los seguidores en Nueva York y Florida es el aplastante triunfo 9-3 del pasado 12 de marzo de 2017, donde la ofensiva caribeña castigó sin piedad al pitcheo europeo. Bajo la dirección técnica actual, el equipo busca repetir esa dosis de poderío con sus estrellas de Grandes Ligas, demostrando que el World Baseball Classic sigue siendo territorio puertorriqueño ante cualquier amenaza internacional.

Por su parte, Italia aterriza en este 2026 con sed de revancha y la misión de romper un maleficio que arrastra desde hace más de una década. Aunque la escuadra italiana ha demostrado un crecimiento notable en su juego, todavía no ha logrado descifrar el estilo agresivo de los boricuas en sus únicos dos enfrentamientos directos. Los europeos saben que entran al terreno como los menos favorecidos en las apuestas, pero apuestan a una sorpresa histórica para eliminar al gigante caribeño por primera vez en el torneo.