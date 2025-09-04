Aunque la misión parece casi imposible, la selección peruana aún mantiene una mínima esperanza matemática de clasificar a la Copa Mundial FIFA 2026. Tras su reciente empate contra Ecuador, la “Blanquirroja” se encuentra en el noveno lugar de la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL con 12 puntos, a seis unidades de Venezuela, que ocupa el puesto de repechaje. Para alcanzar este objetivo, Perú debe ganar sus dos próximos partidos y esperar que la “Vinotinto” pierda los suyos, además de que Bolivia no sume más de un punto.

La tarea más difícil para el equipo de Óscar Ibáñez es superar la diferencia de gol. Actualmente, Venezuela tiene una diferencia de -4, mientras que Perú se encuentra en -11, lo que significa que necesita revertir siete goles para tener alguna posibilidad. Para lograr esta hazaña, la “Bicolor” deberá conseguir lo que nunca pudo en estas eliminatorias: sumar los seis puntos en las últimas dos fechas, ganando tanto a Uruguay en Montevideo como a Paraguay en casa.

Perú jugará sus últimos dos partidos en septiembre, y la afición espera un milagro. Si bien el conjunto peruano necesita una combinación de resultados perfecta para asegurar su boleto al repechaje, existen posibilidades matemáticas de que se materialice nuevamente el sueño de clasificar a una Copa del Mundo.

El mediocampista uruguayo Federico Valverde se refirió al partido ante la selección peruana en Montevideo. | Crédito: AFP

¿Qué resultados necesita Perú para seguir en carrera al Mundial 2026?

Perú necesita ganar sus dos partidos restantes (vs. Uruguay y vs. Paraguay) y esperar una combinación de otros resultados en la fecha 17 y 18 para tener alguna posibilidad de clasificar al repechaje del Mundial 2026; si Venezuela suma al menos un punto o Bolivia gana, Perú quedaría eliminado. No existe un escenario matemático donde Perú clasifique directamente sin que ocurran múltiples derrotas de rivales directos, y el detalle completo depende de los goles por diferencia, pero la información sobre escenarios exactos y posibles combinaciones específicas es limitada en fuentes actuales.

Escenarios para repechaje de Perú al Mundial 2026

Perú debe vencer a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima para sumar 18 puntos.

para sumar 18 puntos. Además, Venezuela debe perder ante Argentina y Colombia , manteniéndose en 18 puntos o menos, y Bolivia puede sumar como máximo un punto en sus dos partidos.

, manteniéndose en 18 puntos o menos, y en sus dos partidos. Si Venezuela empata uno de sus partidos, Perú queda automáticamente eliminado antes incluso de la última fecha.

La diferencia de goles también cuenta, pues actualmente Perú tiene -11 y Venezuela -4, por lo que necesitaría revertir esa diferencia si iguala en puntos con Venezuela.

La selección peruana se encuentra en el puesto 9 de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Fotos: Giancarlo Ávila /@photo.gec

Tabla y rivales directos de Perú

Equipo Puntos fecha 16 Diferencia de gol Venezuela 18 -4 Bolivia 17 -16 Perú 12 -11

Perú está a 6 puntos del séptimo puesto (repechaje).

Venezuela y Bolivia son los rivales a superar, pero hay que esperar que Venezuela pierda todo y que Bolivia no gane más de un punto.