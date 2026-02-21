La expectativa crece a cada hora para el enfrentamiento entre Ryan García y Mario Barrios, quienes se verán las caras este sábado 21 de febrero de 2026 en una de las peleas más esperadas del calendario. El escenario será el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas, donde ambos subirán al ring con un objetivo claro: quedarse con el cinturón mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La velada promete emociones intensas desde el primer campanazo, con dos estilos explosivos que garantizan espectáculo puro.

García llega decidido a conquistar definitivamente la cima del boxeo, respaldado por su velocidad fulminante y su poderoso gancho de izquierda, armas que lo han convertido en una de las mayores estrellas de su generación. Del otro lado, Barrios afronta el reto con la determinación de un campeón que sabe lo que está en juego y que buscará imponer su fortaleza, resistencia y precisión para defender su lugar en la élite. La combinación de talento, orgullo y un título mundial en disputa convierte este combate en una cita imperdible para los fanáticos del boxeo en todo el mundo.

¿Qué canal transmite la pelea Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO hoy 21 de febrero?

La pelea entre Ryan García y Mario Barrios será transmitida EN VIVO este sábado 21 de febrero de 2026 a través de la señal oficial de DAZN , la plataforma global de streaming especializada en boxeo y deportes de combate. Esta cadena posee los derechos exclusivos del evento, por lo que será el canal principal para seguir el combate completo, incluyendo la cartelera preliminar y la esperada pelea estelar por el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En Estados Unidos, los fanáticos podrán ver la pelea accediendo a la aplicación o sitio web oficial de DAZN desde dispositivos como Smart TV, celulares, tablets, computadoras o consolas de videojuegos, mediante una suscripción activa.

En México, el acceso funciona de la misma manera, ya que DAZN está disponible en todo el país como servicio de streaming digital, sin necesidad de cable tradicional. Solo es necesario contar con una cuenta registrada y conexión a internet para disfrutar la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar.

Cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García

(C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB

(C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB

(C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB

Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero

Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano

Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano

Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado