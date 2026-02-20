Hoy será un día especial para el mundo del box. Este sábado 21 de febrero de 2026 , el espectáculo y la presión se combinan en un duelo que puede redefinir el futuro del peso wélter. Ryan García y Mario Barrios se enfrentarán por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en el imponente T-Mobile Arena , un escenario acostumbrado a noches legendarias. Dos estilos, dos historias y un solo objetivo: quedarse con el reconocimiento absoluto de una división que vive uno de sus momentos más competitivos.

García llega con el cartel de superestrella global y uno de los golpes más temidos del boxeo actual. Su velocidad explosiva, su precisión milimétrica y su famoso gancho de izquierda lo han convertido en un fenómeno tanto dentro como fuera del ring. Tras combates que lo pusieron bajo el reflector mediático, el californiano busca una victoria que confirme su madurez deportiva y lo consolide como campeón legítimo en una nueva categoría, dejando atrás cualquier duda sobre su capacidad en peleas de alto calibre.

En la esquina opuesta estará Barrios, un campeón forjado en la resistencia y la disciplina. El texano ganó notoriedad al conquistar el título wélter y posteriormente protagonizó combates intensos frente a rivales de alto perfil como Manny Pacquiao y Abel Ramos, demostrando temple y consistencia frente a la élite. Con mayor alcance y una mentalidad fría, Barrios buscará imponer su ritmo y demostrar que su reinado no es casualidad, sino el resultado de años de evolución y sacrificio en el más alto nivel.

El combate por el título CMB del peso wélter entre Ryan García y Mario Barrios se disputará el sábado 21 de febrero (Crédito: @ringmagazine)

¿Cómo ver la pelea Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO por TV y Online?

La pelea Ryan García vs. Mario Barrios se verá como PPV exclusivo de DAZN a nivel casi mundial, con variaciones de precio y disponibilidad por región.

Región País / Zona Plataforma de streaming oficial Norteamérica Estados Unidos DAZN (PPV) Norteamérica México DAZN (PPV) Centroamérica Costa Rica DAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local) Centroamérica Guatemala DAZN (PPV) Centroamérica El Salvador DAZN (PPV) Centroamérica Honduras DAZN (PPV) Centroamérica Nicaragua DAZN (PPV) Centroamérica Panamá DAZN (PPV) Sudamérica Argentina DAZN (PPV) Sudamérica Colombia DAZN (PPV) Sudamérica Ecuador DAZN (PPV) Sudamérica Perú DAZN (PPV) Sudamérica Chile DAZN (PPV) Sudamérica Uruguay DAZN (PPV) Sudamérica Venezuela DAZN (PPV) Sudamérica Bolivia DAZN (PPV) Sudamérica Paraguay DAZN (PPV) Europa Reino Unido DAZN (PPV) Europa España DAZN (PPV) Europa Italia DAZN (PPV) Europa Alemania DAZN (PPV) Europa Francia DAZN (PPV) Europa Resto de Europa donde opere DAZN DAZN (PPV)

¿A qué hora ver la pelea Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO hoy 21 de febrero?

País Cartelera estelar Salida al ring García vs. Barrios Argentina 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Chile 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Colombia 5:45 p.m. 12:00 a.m. (domingo 22) Estados Unidos 5:45 p.m. ET 12:00 a.m. ET (domingo 22) México 4:45 p.m. CDMX 11:00 p.m. CDMX España 1:45 a.m. (domingo 22) 6:00 a.m. (domingo 22) Ecuador 5:45 p.m. 12:00 a.m. (domingo 22) Paraguay 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Perú 5:45 p.m. 12:00 a.m. (domingo 22) Uruguay 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Venezuela 6:45 p.m. 11:30 p.m.

Cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García

(C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB

(C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB

(C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB

Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero

Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano

Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano

Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado