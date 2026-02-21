Este sábado 21 de febrero, la división de peso wélter de la CMB tendrá acción. Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO se enfrentarán por el evento The Ring, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por el cinturón mencionado previamente. Ambos tienen casi un año de inactividad y esperan llegar a lo más alto de dicha categoría este fin de semana, en un evento que promete ser de lujo en la ciudad del boxeo por excelencia. Aquí te dejo los detalles para ver la transmisión vía DAZN .

El combate por el título CMB del peso wélter entre Ryan García y Mario Barrios se podrá ver a través de DAZN (Crédito: Composición Gestión / Instagram de Ryan García y de Mario Barrios)

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ryan García vs. Mario Barrios por The Ring?

Para ver la pelea entre Ryan García vs. Mario Barrios en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

