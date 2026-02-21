Transmisión de DAZN PPV para ver la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios, este sábado 21 de febrero, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: DAZN)
Este sábado 21 de febrero, la división de peso wélter de la CMB tendrá acción. Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO se enfrentarán por el evento The Ring, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por el cinturón mencionado previamente. Ambos tienen casi un año de inactividad y esperan llegar a lo más alto de dicha categoría este fin de semana, en un evento que promete ser de lujo en la ciudad del boxeo por excelencia. Aquí te dejo los detalles para ver la transmisión vía DAZN.

El combate por el título CMB del peso wélter entre Ryan García y Mario Barrios se podrá ver a través de DAZN (Crédito: Composición Gestión / Instagram de Ryan García y de Mario Barrios)
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ryan García vs. Mario Barrios por The Ring?

Para ver la pelea entre Ryan García vs. Mario Barrios en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
  • Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada
  • Horario: 12:00 a.m. ET / 11:00 p.m. Ciudad de México
  • Canal TV / Streaming: DAZN PPV
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

