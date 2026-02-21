Este sábado 21 de febrero, la división de peso wélter de la CMB tendrá acción. Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO se enfrentarán por el evento The Ring, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por el cinturón mencionado previamente. Ambos tienen casi un año de inactividad y esperan llegar a lo más alto de dicha categoría este fin de semana, en un evento que promete ser de lujo en la ciudad del boxeo por excelencia. Aquí te dejo los detalles para ver la transmisión vía DAZN.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ryan García vs. Mario Barrios por The Ring?
Para ver la pelea entre Ryan García vs. Mario Barrios en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.
A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada
- Horario: 12:00 a.m. ET / 11:00 p.m. Ciudad de México
- Canal TV / Streaming: DAZN PPV