Este sábado 21 de febrero, Ryan García y Mario Barrios tienen una cita con la historia. Ambos protagonizarán una pelea de infarto por título de peso wélter CMB. El emblemático T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario del imperdible enfrentamiento. Para que te enteres a qué hora empieza el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

Aunque García presume un impresionante récord de 24 victorias y solo 2 derrotas, con 20 nocauts, todavía no ha logrado consolidarse cuando ha tenido oportunidades en los escenarios más importantes. Este combate se presenta como una ocasión clave para acallar las voces que ponen en duda su pertenencia a la élite del boxeo. Su rapidez y su característico gancho de izquierda continúan siendo sus armas más peligrosas en la búsqueda del título.

Ryan García y Mario Barrios prometen emocionar a todos con su enfrentamiento. (Foto: @ringmagazine / @daznboxing / @goldenboy / Instagram)

Por su parte, Barrios, con marca de 29 triunfos, 2 derrotas y 2 empates (18 nocauts), afrontará esta defensa del título en un contexto poco común: sus dos únicas presentaciones como campeón terminaron igualadas. La primera fue un enfrentamiento intenso y exigente frente a Abel Ramos en noviembre de 2024, mientras que la segunda, disputada en julio de 2025 ante el histórico Manny Pacquiao, concluyó en una decisión que generó debate.

Horarios para ver la pelea Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO

La pelea Ryan García vs. Mario Barrios ha generado mucha expectativa en los amantes de las peleas. Si tú perteneces a ese grupo y quieres ver el enfrentamiento EN VIVO, será mejor que descubras a qué hora empezará, según el país en el que te encuentres. Dicho esto, revisa la siguiente tabla.

País Cartelera estelar Salida al ring García vs. Barrios Argentina 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Chile 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Colombia 5:45 p.m. 12:00 a.m. (domingo 22) Estados Unidos 5:45 p.m. ET 12:00 a.m. ET (domingo 22) México 4:45 p.m. CDMX 11:00 p.m. CDMX España 1:45 a.m. (domingo 22) 6:00 a.m. (domingo 22) Ecuador 5:45 p.m. 12:00 a.m. (domingo 22) Paraguay 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Perú 5:45 p.m. 12:00 a.m. (domingo 22) Uruguay 7:45 p.m. 02:00 a.m. (domingo 22) Venezuela 6:45 p.m. 11:30 p.m.