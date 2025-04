FC Barcelona y Borussia Dortmund definen la eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25 este martes 15 de abril (3 pm ET / 12 pm PT; 13:00 horas del Tiempo de Centro de México) desde el Signal Iduna Park de Dortmund. Si deseas ver el juego desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, aquí te compartimos los canales de televisión y plataformas streaming con los derechos de la transmisión oficial en el país en el que te encuentres.

Con goles de Raphinha, Lamine Yamal y un doblete de Robert Lewandowski, FC Barcelona aplastó 4-0 a Borussia por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024/25. | Crédito: fcbarcelona.es

En los Estados Unidos y Puerto Rico, la cobertura del Borussia Dortmund contra el FC Barcelona en español se verá en TUDN, Univisión y ViX Premium. Si deseas verlo en inglés, deberás contar con Paramount Plus.

Los fanáticos mexicanos del Borussia Dortmund y el FC Barcelona tendrán la señal del partido con la app de Max. Los planes cuestan entre $149 y $249 pesos al mes, dependiendo del plan y de si se paga mensualmente o anualmente.

Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones (Dial 61) serán los encargados de televisar el Borussia Dortmund vs. FC Barcelona en España; en otros países europeos como Italia se verá en SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 252, Sky Sport Max y Sky Sport 4K; en Alemania por Amazon Prime Video y Francia por Free, myCANAL y Canal+ Sport.

Por otro lado, ESPN Sur ofrecerá la señal del Borussia Dortmund frente al FC Barcelona en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, ESPN Norte hará lo mismo para Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

Finalmente, Disney Plus pasa el juego Borussia Dortmund-FC Barcelona en streaming para sus clientes en Sudamérica y Centroamérica.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Borussia Dortmund por Champions League 2024-25?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision México Max España Movistar+, DAZN y Movistar Liga de Campeones Puerto Rico Sports, Max App, ViX y SportsMax Costa Rica Disney+ y ESPN Norte El Salvador Disney+ y ESPN Norte Nicaragua Disney+ y ESPN Norte Honduras Disney+ y ESPN Norte Guatemala Disney+ y ESPN Norte Panamá Disney+, ESPN Norte y Rush Sports 2 República Dominicana Sports, Max App, Disney+, SportsMax y ESPN Norte Argentina Disney+ y Fox Sports Colombia Disney+ y ESPN Chile Disney+ y ESPN Premium Perú Disney+ y ESPN Ecuador Disney+ y ESPN Bolivia Disney+ y ESPN Venezuela inter, Disney+ y ESPN Paraguay Disney+ y ESPN Uruguay Disney+ y ESPN

Borussia Dortmund recibe a FC Barcelona este martes 15 de abril en el Signal Iduna Park de Dortmund por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024/25. | Crédito: GEC