Nicaragua y Honduras protagonizarán un partido de pronóstico reservado cuando se enfrenten este jueves 13 de noviembre por la Fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, y tú no te lo puedes perder. Es por eso que decidí elaborar esta nota, donde te daré a conocer las formaciones posibles de ambas escuadras, a qué hora iniciará el compromiso y dónde ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. ¡Aprovecha esta oportunidad!
Antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que el conjunto ‘Bicolor’ llega al compromiso como líder de su grupo con 8 unidades. Debido a ello, una victoria lo pondría más cerca del sueño mundialista. Por otro lado, la escuadra local marcha última en su zona con apenas 1 punto. A falta de solo dos jornadas, matemáticamente ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
¿A qué hora iniciará el Nicaragua - Honduras en distintos países?
|País
|Hora
|Estados Unidos
|21:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20:00 (Centro) y 19:00 (Pacífico)
|México
|20:00 (CDMX)
|Nicaragua
|20:00
|Honduras
|20:00
|Argentina
|23:00
|Chile
|23:00 (Santiago)
|Colombia
|21:00
|Perú
|21:00
|Venezuela
|22:00
|El Salvador
|20:00
|Panamá
|21:00
|Puerto Rico
|22:00
Posibles alineaciones del Nicaragua - Honduras
- Nicaragua: Alyer López, Christian Reyes, Justing Cano, Josué Quijano, Oscar Acevedo, Henry Niño, Junior Arteaga, Ariel Arauz, Juan Barrera, Emmanuel Gómez y Jaime Moreno.
- Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Devron García, Luis Vega, Joseph Rosales, Jorge Álvarez, Deybi Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.
Dónde ver Nicaragua - Honduras EN VIVO por TV y Streaming Online
El partido Nicaragua vs. Honduras se disputará hoy, jueves 13 de noviembre, a las 20:00 hora local, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2025 rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, una lista de los canales y servicios de streaming que transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO.
|País
|Canal o servicio de streaming
|Estados Unidos
|Paramount +, fuboTV, UNIVERSO, Telemundo, Amazon Prime Video y CBS Sports
|Nicaragua
|NicaSports (tanto en TV como en YouTube)
|Honduras
|TigoSports
|El Salvador
|YouTube (Concacaf)
|Guatemala
|YouTube (Concacaf)
|Costa Rica
|YouTube (Concacaf)
|Panamá
|Bluu
|Puerto Rico
|NAICOM, UNIVERSO
|Perú
|YouTube (Concacaf)
|Colombia
|YouTube (Concacaf)
|Argentina
|YouTube (Concacaf)
|Chile
|YouTube (Concacaf)
|Venezuela
|YouTube (Concacaf)