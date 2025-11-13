Nicaragua y Honduras protagonizarán un partido de pronóstico reservado cuando se enfrenten este jueves 13 de noviembre por la Fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, y tú no te lo puedes perder. Es por eso que decidí elaborar esta nota, donde te daré a conocer las formaciones posibles de ambas escuadras, a qué hora iniciará el compromiso y dónde ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. ¡Aprovecha esta oportunidad!

Antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que el conjunto ‘Bicolor’ llega al compromiso como líder de su grupo con 8 unidades. Debido a ello, una victoria lo pondría más cerca del sueño mundialista. Por otro lado, la escuadra local marcha última en su zona con apenas 1 punto. A falta de solo dos jornadas, matemáticamente ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El Nicaragua – Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2025 promete ser un partido intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora iniciará el Nicaragua - Honduras en distintos países?

País Hora Estados Unidos 21:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20:00 (Centro) y 19:00 (Pacífico) México 20:00 (CDMX) Nicaragua 20:00 Honduras 20:00 Argentina 23:00 Chile 23:00 (Santiago) Colombia 21:00 Perú 21:00 Venezuela 22:00 El Salvador 20:00 Panamá 21:00 Puerto Rico 22:00

Posibles alineaciones del Nicaragua - Honduras

Nicaragua: Alyer López, Christian Reyes, Justing Cano, Josué Quijano, Oscar Acevedo, Henry Niño, Junior Arteaga, Ariel Arauz, Juan Barrera, Emmanuel Gómez y Jaime Moreno.

Alyer López, Christian Reyes, Justing Cano, Josué Quijano, Oscar Acevedo, Henry Niño, Junior Arteaga, Ariel Arauz, Juan Barrera, Emmanuel Gómez y Jaime Moreno. Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Devron García, Luis Vega, Joseph Rosales, Jorge Álvarez, Deybi Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Dónde ver Nicaragua - Honduras EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido Nicaragua vs. Honduras se disputará hoy, jueves 13 de noviembre, a las 20:00 hora local, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2025 rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, una lista de los canales y servicios de streaming que transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

País Canal o servicio de streaming Estados Unidos Paramount +, fuboTV, UNIVERSO, Telemundo, Amazon Prime Video y CBS Sports Nicaragua NicaSports (tanto en TV como en YouTube) Honduras TigoSports El Salvador YouTube (Concacaf) Guatemala YouTube (Concacaf) Costa Rica YouTube (Concacaf) Panamá Bluu Puerto Rico NAICOM, UNIVERSO Perú YouTube (Concacaf) Colombia YouTube (Concacaf) Argentina YouTube (Concacaf) Chile YouTube (Concacaf) Venezuela YouTube (Concacaf)