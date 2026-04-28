La emoción de la UEFA Champions League regresa este martes 28 de abril en punto de las 9 pm (horario peninsular) / 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro con el espectacular enfrentamiento entre París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes para seguir de cerca la ida de la semifinal del torneo europeo de clubes. Si buscas dónde ver el partido PSG — Bayern Múnich, Movistar Plus en directo ofrece una cobertura integral mediante sus canales de Liga de Campeones Online y TV.

Ambos equipos llegan como los máximos artilleros de la competición con 38 goles cada uno, lo que garantiza un despliegue ofensivo de primer nivel en la capital francesa. Esta cita enfrenta al vigente campeón contra el seis veces ganador de la ‘Orejona’ en un duelo marcado por la reciente superioridad bávara en sus cruces directos. La rivalidad entre estos dos gigantes asegura una jornada histórica que paralizará a los seguidores del deporte rey en todo el mundo.

Conoce cómo y dónde ver TNT Sports y HBO Max para ver el partido PSG-Bayern en vivo por televisión y streaming online por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, PSG — Bayern Múnich por la ida de semifinal de la Champions League 2026 por streaming online?

El partido PSG — Bayern Múnich se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Sintoniza la señal de ESPN en vivo por internet para disfrutar el choque entre PSG y Bayern Múnich en directo. Las plataformas de Disney Plus ofrecen el streaming oficial de este partido clave de la Liga de Campeones de la UEFA. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)