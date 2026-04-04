La emoción de LaLiga EA Sports 2025/2026 continuó hoy con un estupendo partido. Estoy hablando del FC Barcelona vs. Atlético Madrid, que se disputó en el Estadio Metropolitano . Este duelo, correspondiente a la Jornada 30 del campeonato español, fue clave en la lucha por los primeros puestos, con dos equipos que llegaron en buen momento y con la obligación de sumar para seguir en la pelea por el título.

Con figuras de talla mundial y un historial reciente cargado de intensidad, el encuentro genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol europeo. Cada jugada, cada gol y cada detalle podría marcar la diferencia en un choque de alto voltaje que paralizará a millones. Si quieres ver el partido en vivo, podrás hacerlo a través de Movistar Plus+.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

En España, el partido Barcelona vs. Atlético Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Barcelona vs. Atlético Madrid por streaming online?

El partido Barcelona vs. Atlético Madrid se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Sábado 4 de abril de 2026 Lugar: Estadio Metropolitano de Madrid, España

Estadio Metropolitano de Madrid, España Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus