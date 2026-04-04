Este sábado 4 de abril, el Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en escenario de un enfrentamiento clave por los primeros lugares de LaLiga 2026. Mira el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Fecha 30 del fútbol español. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para seguir este gran partido .

Cabe destacar que Barcelona es el líder de LaLiga con 73 unidades, 4 por encima de su máximo perseguidor que es el Real Madrid. Por su parte, el Atlético Madrid necesita afianzarse en la tercera plaza, aunque tendrá que sacar un triunfo y esperar a que Villarreal sufra un tropiezo.

¿Cómo mirar FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido de FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO desde España será a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Movistar LaLiga TV Bar. Estas son todas las opciones que tendrás disponible en territorio español para seguir el enfrentamiento.

Además, si te encuentras en México podrás seguir el juego de FC Barcelona vs. Atlético Madrid a través de Sky Sports HD y Sky Plus+; desde Estados Unidos será a través de ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV; mientras que en Latinoamérica se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus Premium.

Elige el canal acorde a tu país y disfruta de la transmisión minuto a minuto de este partidazo imperdible desde el Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid.

Horarios para ver FC Barcelona - Atlético Madrid por LaLiga

País Horario Argentina 4:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. México 1:00 p.m. Centroamérica 1:00 p.m. España 9:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m.

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: alineaciones probables

Atlético Madrid: Musso; Molina, Hancko, Le Normand, Díaz; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Álvarez y Griezmann.

Musso; Molina, Hancko, Le Normand, Díaz; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Álvarez y Griezmann. FC Barcelona: García; Eric, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín, Rashford; Lewandowski.