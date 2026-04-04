La Jornada 30 de LaLiga 2026 nos está permitiendo ver grandes partidos. Uno de ellos es el FC Barcelona vs. Atlético Madrid, que se disputa en el Estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Para que sepas qué canal lo transmite, continúa leyendo este artículo.
Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto culé afrontará el compromiso tras haber vencido 1-0 al Rayo Vallecano en la fecha anterior. El cuadro colchonero, por otro lado, llega al duelo luego de haber caído en LaLiga ante el Real Madrid (3-2), por lo que en su próximo partido buscará quedarse con los 3 puntos en casa.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Barcelona vs. Atlético Madrid?
Este sábado 4 de abril se podrá ver el Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App, fuboTV
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte