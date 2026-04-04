Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
La Jornada 30 de LaLiga 2026 nos está permitiendo ver grandes partidos. Uno de ellos es el , que se disputa en el Estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Para que sepas qué canal lo transmite, continúa leyendo este artículo.

Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto culé afrontará el compromiso tras haber vencido 1-0 al Rayo Vallecano en la fecha anterior. El cuadro colchonero, por otro lado, llega al duelo luego de haber caído en LaLiga ante el Real Madrid (3-2), por lo que en su próximo partido buscará quedarse con los 3 puntos en casa.

El partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026 es de los más atractivos que hay este sábado 4 de abril. (Foto: Composición Gestión Mix)
¿Qué canal transmite EN VIVO el Barcelona vs. Atlético Madrid?

Este sábado 4 de abril se podrá ver el Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App, fuboTV
  • México: SKY Sports México, SKY+, izzi
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2
  • Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
  • Costa Rica: Sky Sports Norte
  • El Salvador: Sky Sports Norte
  • Nicaragua: Sky Sports Norte
  • República Dominicana: Sky Sports Norte
Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

