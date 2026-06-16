La selección argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial cuando enfrente a Argelia este martes 16 de junio (22:00 horas de Buenos Aires; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Lionel Messi liderará a una Albiceleste que llega como vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas a conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol internacional.
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¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
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- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
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Argentina vs. Argelia: horario, TV y dónde ver partido en vivo por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Horario: 22:00 horas de Buenos Aires
- TV: Telefe | Streaming: Mi Telefe
- Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 1 del Grupo J