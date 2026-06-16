Argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial este martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22:00 horas de Buenos Aires (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un estreno que marcará el comienzo del camino de la Albiceleste hacia un objetivo reservado para muy pocas selecciones: revalidar la corona conquistada en Qatar 2022.

Con Lionel Messi afrontando el sexto Mundial de su carrera y Lionel Scaloni al frente de una generación que ha dominado el ciclo reciente del fútbol internacional, Argentina aparece entre las grandes favoritas al título. Del otro lado estará una selección argelina que llega con futbolistas experimentados como Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Amine Gouiri, decidida a convertirse en una de las sorpresas del torneo.

En Argentina, el partido Argentina vs. Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 podrá verse a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del estreno de la vigente campeona del mundo.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING España 03:00 (miércoles 17) TVE La 1 HD, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Estados Unidos (ET) 21:00 FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 FOX One, Peacock TV, fuboTV Estados Unidos (PT) 18:00 FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 FOX One, Peacock TV, fuboTV Argentina 22:00 TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Paramount+ Colombia 20:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Chile 21:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Ecuador 20:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú 20:00 América TV, DIRECTV Sports Perú, TV360 América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay 22:00 Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 21:00 Televen, DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Bolivia 21:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Entel TV Paraguay 21:00 GEN, Trece — Panamá 20:00 RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX Costa Rica 19:00 FOX Costa Rica ViX, FOX+ Honduras 19:00 Canal 5 Televicentro, FOX Honduras ViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+ Guatemala 19:00 Tigo Sports Guatemala ViX El Salvador 19:00 Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador TCS GO, ViX Nicaragua 19:00 Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua ViX República Dominicana 21:00 Pio Deportes ViX México 19:00 Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas ViX, TUDN, Azteca Deportes Brasil 22:00 Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Argelia en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV Miami, FL Canal 51 FOX 7 Peacock TV, FOX One, fuboTV Orlando, FL Canal 31 FOX 35 Peacock TV, FOX One, fuboTV Tampa, FL Canal 49 FOX 13 Peacock TV, FOX One, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV Chicago, IL Canal 44 FOX 32 Peacock TV, FOX One, fuboTV Dallas, TX Canal 39 FOX 4 Peacock TV, FOX One, fuboTV Houston, TX Canal 47 FOX 26 Peacock TV, FOX One, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX 11 Peacock TV, FOX One, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 FOX 10 Peacock TV, FOX One, fuboTV Las Vegas, NV Canal 39 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV San Francisco, CA Canal 48 FOX 2 Peacock TV, FOX One, fuboTV Seattle, WA Canal 7.4 FOX 13 Peacock TV, FOX One, fuboTV Denver, CO Canal 25 FOX 31 Peacock TV, FOX One, fuboTV Washington D.C. Canal 44 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Argelia Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J) Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina y Uruguay); 21:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica)

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina y Uruguay); 21:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica) Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1

FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV

FOX One, Peacock TV y fuboTV Estadio: Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri, Estados Unidos

Kansas City, Misuri, Estados Unidos Capacidad: 76,416 espectadores

La vigente campeona del mundo inicia una nueva aventura mundialista con la responsabilidad de defender el título conquistado en Qatar 2022. Liderada por Lionel Messi y respaldada por una generación que ya ha dejado huella en la historia del fútbol argentino, la Albiceleste buscará comenzar con una victoria frente a una Argelia que intentará sorprender en uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)