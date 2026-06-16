Argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial este martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22:00 horas de Buenos Aires (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un estreno que marcará el comienzo del camino de la Albiceleste hacia un objetivo reservado para muy pocas selecciones: revalidar la corona conquistada en Qatar 2022.
Con Lionel Messi afrontando el sexto Mundial de su carrera y Lionel Scaloni al frente de una generación que ha dominado el ciclo reciente del fútbol internacional, Argentina aparece entre las grandes favoritas al título. Del otro lado estará una selección argelina que llega con futbolistas experimentados como Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Amine Gouiri, decidida a convertirse en una de las sorpresas del torneo.
En Argentina, el partido Argentina vs. Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 podrá verse a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del estreno de la vigente campeona del mundo.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.
En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|03:00 (miércoles 17)
|TVE La 1 HD, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
|Estados Unidos (ET)
|21:00
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|18:00
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Argentina
|22:00
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina
|Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Paramount+
|Colombia
|20:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Chile
|21:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Ecuador
|20:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|20:00
|América TV, DIRECTV Sports Perú, TV360
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|22:00
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|21:00
|Televen, DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
|Bolivia
|21:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Entel TV
|Paraguay
|21:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|20:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
|Costa Rica
|19:00
|FOX Costa Rica
|ViX, FOX+
|Honduras
|19:00
|Canal 5 Televicentro, FOX Honduras
|ViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+
|Guatemala
|19:00
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|El Salvador
|19:00
|Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador
|TCS GO, ViX
|Nicaragua
|19:00
|Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua
|ViX
|República Dominicana
|21:00
|Pio Deportes
|ViX
|México
|19:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas
|ViX, TUDN, Azteca Deportes
|Brasil
|22:00
|Globo, SporTV, SBT
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping
Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Argelia en Estados Unidos
Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX 7
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX 35
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX 32
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX 4
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX 26
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX 11
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX 10
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|San Francisco, CA
|Canal 48
|FOX 2
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Denver, CO
|Canal 25
|FOX 31
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Washington D.C.
|Canal 44
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Argentina vs. Argelia
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina y Uruguay); 21:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: Arrowhead Stadium
- Ciudad: Kansas City, Misuri, Estados Unidos
- Capacidad: 76,416 espectadores
La vigente campeona del mundo inicia una nueva aventura mundialista con la responsabilidad de defender el título conquistado en Qatar 2022. Liderada por Lionel Messi y respaldada por una generación que ya ha dejado huella en la historia del fútbol argentino, la Albiceleste buscará comenzar con una victoria frente a una Argelia que intentará sorprender en uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa Mundial FIFA 2026.