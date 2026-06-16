Argentina se alista para defensa de su corona mundial y este martes 16 de junio a partir de las 10 pm (hora de Buenos Aires) / 9 pm ET / 6 pm PT enfrentará a Argelia en el debut de ambas selecciones en el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El partido se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), escenario que reunirá a miles de aficionados argentinos ansiosos por volver a ver en acción a Lionel Messi y a las principales figuras de la Albiceleste.

Con la ilusión renovada y la mirada puesta en una nueva conquista mundialista, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará aprovechar este compromiso para empezar con el pie derecho en el máximo torneo de selecciones de la FIFA. Si eres uno de los seguidores que no quiere perderse el encuentro, aquí te contamos cómo ver Argentina vs. Argelia EN VIVO por TV Pública, Canal 7 Online, Flow, DIRECTV y otras plataformas digitales.

¿A qué hora juega Argentina vs. Argelia?

Argentina y Argelia se enfrentarán este martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). El partido podrá seguirse desde distintos países con horarios adaptados a cada zona horaria.

Horarios de Argentina vs. Argelia

Argentina: 10:00 p.m.

Argelia: 2:00 a.m. del día miércoles 17 de junio

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del día miércoles 17 de junio

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO para Argentina vs. Argelia?

Los aficionados argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 a través de TV Pública, también conocida como Canal 7, señal de televisión abierta que suele transmitir los encuentros más importantes de la selección nacional.

La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del partido y el análisis posterior, permitiendo que millones de seguidores acompañen a Lionel Messi y compañía en la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal para ver Argentina vs. Argelia

Argentina: TV Pública (Canal 7)

Televisión abierta: Sí

Señal HD disponible: Sí

Transmisión en vivo: Sí

¿Cómo ver TV Pública Online por Internet?

Los usuarios también podrán seguir la programación de TV Pública mediante su plataforma digital y los servicios de televisión que incluyen la señal dentro de su oferta de canales.

La transmisión online permite acceder al partido desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, ofreciendo una alternativa ideal para quienes prefieren ver el encuentro fuera de casa.

Opciones para ver TV Pública Online

¿Cómo ver Argentina vs. Argelia por Flow y DIRECTV?

Los clientes de Flow y DIRECTV podrán acceder a la señal de TV Pública desde sus decodificadores y aplicaciones oficiales, siempre que tengan contratado un plan activo. Ambas plataformas permiten ver el partido en vivo desde televisores, celulares, tablets y computadoras con conexión a internet.

Gracias a estas alternativas, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir a la selección argentina en la Copa del Mundo FIFA 2026 y disfrutar de la presencia de Lionel Messi en su última participación mundialista.