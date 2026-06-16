Señal de TV Azteca 7 EN VIVO para seguir la transmisión de Argentina vs. Argelia en señal abierta de México, este martes 16 de junio, desde el Estadio Kansas City. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de TV Azteca 7 EN VIVO para seguir la transmisión de Argentina vs. Argelia en señal abierta de México, este martes 16 de junio, desde el Estadio Kansas City. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Es el turno de Lionel Messi y la Albiceleste en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Este martes 16 de junio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Argelia EN VIVO y GRATIS por la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, en un partido de pronóstico reservado en este Grupo J del torneo. La selección africana cuenta con Riyadh Mahrez como máxima figura y buscará dar una sorpresa, tal y como ha venido ocurriendo en algunos encuentros de este Mundial.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Argentina vs. Argelia para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de TV Azteca 7 en México

OperadorCanal
Señal Abierta (TDT)Canal 7.1
IzziCanal 107 SD / 807 HD
SKYCanal 107 / 1107 HD
DishCanal 107
MegacableCanal 107
TotalplayCanal 7 / 107 HD

La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del estreno de Argentina vs. Argelia en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de Azteca Deportes.

Opciones de streaming

  • Sitio web de Azteca Deportes
  • Aplicación Azteca Deportes
  • Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV compatibles

Gracias a estas plataformas, los usuarios podrán seguir el Países Bajos vs. Japón desde cualquier lugar con conexión a internet.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 desde México

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Kansas City, Estados Unidos
  • Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 pm ET
  • Canal TV: TV Azteca 7
  • Streaming: Azteca Deportes
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