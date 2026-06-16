KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Argelia EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO
KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Argelia EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
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Argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial este martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22:00 horas de Buenos Aires (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un estreno que marcará el comienzo del camino de la Albiceleste hacia un objetivo reservado para muy pocas selecciones: revalidar la corona conquistada en Qatar 2022.

Con Lionel Messi afrontando el sexto Mundial de su carrera y Lionel Scaloni al frente de una generación que ha dominado el ciclo reciente del fútbol internacional, Argentina aparece entre las grandes favoritas al título. Del otro lado estará una selección argelina que llega con futbolistas experimentados como Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Amine Gouiri, decidida a convertirse en una de las sorpresas del torneo.

En Argentina, el partido Argentina vs. Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 podrá verse a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del estreno de la vigente campeona del mundo.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España03:00 (miércoles 17)TVE La 1 HD, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
Estados Unidos (ET)21:00FOX Network, Telemundo, Universo, FS1FOX One, Peacock TV, fuboTV
Estados Unidos (PT)18:00FOX Network, Telemundo, Universo, FS1FOX One, Peacock TV, fuboTV
Argentina22:00TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports ArgentinaMi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Paramount+
Colombia20:00Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Chile21:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
Ecuador20:00Teleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Perú20:00América TV, DIRECTV Sports Perú, TV360América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Uruguay22:00Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela21:00Televen, DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Bolivia21:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TVEntel TV
Paraguay21:00GEN, Trece
Panamá20:00RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
Costa Rica19:00FOX Costa RicaViX, FOX+
Honduras19:00Canal 5 Televicentro, FOX HondurasViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+
Guatemala19:00Tigo Sports GuatemalaViX
El Salvador19:00Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El SalvadorTCS GO, ViX
Nicaragua19:00Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports NicaraguaViX
República Dominicana21:00Pio DeportesViX
México19:00Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las EstrellasViX, TUDN, Azteca Deportes
Brasil22:00Globo, SporTV, SBTGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Argelia en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOX 7Peacock TV, FOX One, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOX 35Peacock TV, FOX One, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOX 32Peacock TV, FOX One, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOX 4Peacock TV, FOX One, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOX 26Peacock TV, FOX One, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX 11Peacock TV, FOX One, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOX 10Peacock TV, FOX One, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
San Francisco, CACanal 48FOX 2Peacock TV, FOX One, fuboTV
Seattle, WACanal 7.4FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Denver, COCanal 25FOX 31Peacock TV, FOX One, fuboTV
Washington D.C.Canal 44FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Argentina vs. Argelia
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)
  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina y Uruguay); 21:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: Arrowhead Stadium
  • Ciudad: Kansas City, Misuri, Estados Unidos
  • Capacidad: 76,416 espectadores

La vigente campeona del mundo inicia una nueva aventura mundialista con la responsabilidad de defender el título conquistado en Qatar 2022. Liderada por Lionel Messi y respaldada por una generación que ya ha dejado huella en la historia del fútbol argentino, la Albiceleste buscará comenzar con una victoria frente a una Argelia que intentará sorprender en uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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