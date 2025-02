El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se verán las caras en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025 este martes 25 de febrero en el Estadio Olímpico de Montjuic, a las 21:30 horas (horario peninsular español), buscando un lugar en la gran final que se disputará el 26 de abril en Sevilla. Izzi Go transmitirá los pormenores del encuentro por streaming para los aficionados al fútbol español en México y aquí te digo cómo verlo en directo.

Curiosamente, el último choque en semifinales entre los azulgranas y los colchoneros se produjo en la temporada 2016/17. En aquella ocasión, el Barça se impuso con un marcador global de 2-3, tras ganar 1-2 en el Estadio Metropolitano y empatar 1-1 en el Camp Nou.

A diferencia del Barcelona, que participó en la Supercopa de España, el Atlético de Madrid ha tenido que superar varias rondas en la Copa del Rey 2025. El equipo dirigido por Diego Simeone ha mostrado una gran solidez defensiva, encajando solo un gol en toda la competición e incluyendo victorias convincentes sobre Vic (0-2), Cacereño (1-3), Marbella (0-1), Elche (0-4) y Getafe (5-0). Además, el Atlético llega con la moral alta tras vencer 1-2 al Barça en Montjuïc en su último encuentro de La Liga en 2024.

FC Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras este martes 25 de febrero en el Estadio Olímpico de Montjuic por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. | Crédito: fcbarcelona.es

¿Qué es Izzi GO?

Izzi Go es una plataforma de streaming sin costo, donde puedes ver deportes en vivo como el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025 y más de 60 canales de TV en vivo en cualquier lugar, incluyendo TUDN, Fox Sports, y NFL Network. Además, disfruta miles de horas de programación de Izzi TV, Vix Premium, MAX y otros, así como películas On Demand. Todo está incluido en tu plan de TV de izzi. Es importante que sepas que, si no tienes contratado el servicio de video con Izzi, no podrás disfrutar del extenso catálogo que ofrece Izzi Go.

¿Cómo ver partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Streaming online desde México por Izzi Go?

Sigue la transmisión del partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025 a través de Izzi Go, por lo que tendrás que ingresar al siguiente enlace para posteriormente iniciar sesión.





¿Cómo transmitir el partdo FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Izzi Go desde Estados Unidos?

Si vives en Estados Unidos o estás de viaje por el mencionado país norteamericano, el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid no se encuentra disponible para verlo online, por lo que puedes usar una VPN (conexión privada virtual, en inglés) para disfrutarlo en video y en directo.

Las VPN proporcionan una conexión online segura y privada, permitiéndote atravesar las restricciones geográficas para acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo.

FC Barcelona recibe a Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025. | Crédito: GEC

