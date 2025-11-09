River Plate y Boca Juniors se enfrentarán este domingo 9 de noviembre (16:30 horas de Buenos Aires) en La Bombonera en un superclásico cargado de urgencias. Ambos gigantes del fútbol argentino buscan cerrar un 2025 para el olvido con un triunfo que salve el honor y les devuelva algo de alegría. ¿Quieres saber el canal de TV y la plataforma online para verlo? La transmisión del partido en Argentina para el Torneo Clausura Betano 2025 estará a cargo de HBO Max y TNT Sports Premium, ofreciendo opciones tanto por streaming como por TV convencional para los fanáticos en el país.

Los xeneizes y los millonarios llegan golpeados. Lejos de los títulos, eliminados temprano en la Copa Libertadores y sin festejos en el Apertura ni la Copa Argentina, afrontan la penúltima fecha del Clausura como una última chance: avanzar a playoffs y, de paso, complicar al eterno rival.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 09/11/2025.- Cobertura oficial de HBO MAX EN VIVO ONLINE para mirar el superclásico entre Boca Juniors y River Plate este domingo 9 de noviembre por la Jornada 15 del Torneo Clausura Betano 2025 desde el estadio La Bombonera de Buenos Aires. FOTO DE LUIS ROBAYO PARA AFP

Con Leandro Paredes como líder y la duda de Edinson Cavani por lesión, Boca defenderá su casa desde las 19:30 GMT. Marcha primero en el Grupo A con 23 puntos y su clasificación parece asegurada. En cambio, River, con figuras campeonas del mundo como Franco Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, suma 21 unidades y es sexto en la zona B. Su desempeño reciente, una sola victoria en los últimos seis encuentros, enciende alarmas.

La tensión llegó al máximo tras la caída 1-0 ante Gimnasia en el Monumental. Los hinchas, furiosos, corearon “que se vayan todos”. Marcelo Gallardo, consciente del mal momento, admitió: “No estamos ajenos a la realidad”. Aunque extendió su contrato hasta 2026, el DT busca un nuevo comienzo después de un año cargado de frustraciones. El superclásico, favorable a River en cuatro de los últimos seis duelos, aparece como la oportunidad ideal: “Es un partido bueno para volver a ser”, dijo el Muñeco.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 09/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Boca Juniors y River Plate este domingo 9 de noviembre por la Jornada 15 del Torneo Clausura Betano 2025 desde el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. FOTO DE NOÉ YACTATO PARA MAG DE EL COMERCIO

Más allá del orgullo, el duelo define mucho. Ambos aspiran a clasificarse a la Copa Libertadores 2026, donde solo hay tres cupos disponibles. La ruta es clara: ganar el Clausura o terminar bien ubicados en la tabla anual. Boca (56 puntos) y River (52) pelean por el segundo lugar, mientras Rosario Central ya aseguró el primero. El tercero deberá disputar un repechaje.

En el historial, los xeneizes dominan por poco: 92 triunfos sobre 88 en 264 partidos oficiales. Pero en los superclásicos, la historia siempre se escribe desde cero.

¿Cómo ver TNT Sports Premium y HBO MAX EN VIVO, River vs. Boca por el Superclásico Argentino?

Para poder ver el superclásico River Plate vs. Boca Juniors por televisión, TNT Sports Premium transmitirá el encuentro por el paquete Pack Fútbol, disponible en los principales cableoperadores argentinos como Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro. Y si prefieres ver el partidazo por streaming y en simultáneo, HBO Max brinda acceso mediante su plataforma digital, compatible con diversos dispositivos.

Opciones en TV y Streaming

TV por cable:

TNT Sports Premium en Pack Fútbol



Streaming online:

HBO Max (requiere suscripción)

TNT Sports Go

Apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play

Precios de HBO MAX y TNT Sports Premium en Argentina

HBO Max: Plan mensual aproximado de $3.190 ARS, trimestral $8.990 ARS y anual $27.990 ARS (sujetos a impuestos y promociones).

Plan mensual aproximado de $3.190 ARS, trimestral $8.990 ARS y anual $27.990 ARS (sujetos a impuestos y promociones). TNT Sports Premium: Unos $5.300 ARS en el Pack Fútbol por cableoperators.

Dispositivos compatibles con HBO Max

Teléfonos y tabletas Android/iOS

PCs y Macs vía navegador

Smart TVs: Samsung, LG (webOS), Hisense, Apple TV, Roku, Android TV

Consolas: Xbox, PlayStation

Claro Box TV, Chromecast con Google TV

Preguntas Frecuentes sobre la transmisión del superclásico River vs. Boca

¿Puedo ver el superclásico River vs. Boca gratis?

No, la transmisión oficial requiere suscripción a TNT Sports Premium por cable o HBO Max por streaming.

¿A qué hora es el superclásico argentino?

El encuentro comenzará a las 16:30 horas en Buenos Aires el domingo 9 de noviembre de 2025.

¿Qué apps permiten ver el clásico online?

Flow, DIRECTV Go, Telecentro Play y TNT Sports Go transmiten la señal online para sus usuarios registrados.

¿Es posible ver el partido desde el extranjero?

La opción de TNT Sports Premium solo está disponible para Argentina; si tienes HBO Max en otro país, revisa la programación local.

¿Cómo contratar TNT Sports con Pack Fútbol?

Debes consultar precios y disponibilidad en tu proveedor de cable: DirecTV, Flow, Telecentro, Movistar TV, entre otros.

Horarios, TV y cómo ver en vivo superclásico River Plate vs. Boca Juniors

Fecha : Domingo 9 de noviembre 2025

: Domingo 9 de noviembre 2025 HBO Max : Versión streaming para suscriptores.

: Versión streaming para suscriptores. TNT Sports Premium : Por cable o apps oficiales, solo Argentina.

: Por cable o apps oficiales, solo Argentina. Horario : 16:30 hs, La Bombonera.

: 16:30 hs, La Bombonera. Dispositivos: PC, móvil, Smart TV y consolas, con apps compatibles.

Ambas opciones garantizan seguir la pasión del clásico más importante del fútbol argentino, desde cualquier rincón del país con la mejor calidad de imagen y sonido.

