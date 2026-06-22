Este lunes 22 de junio Francia medirá fuerzas con Irak por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, con los ojos del planeta sobre Kylian Mbappé, quien podría igualar o superar a Lionel Messi como máximo goleador de las justas mundialistas. Las señales de ESPN y Disney Plus Premium estarán a cargo de transmitir el encuentro para todo el público de Latinoamérica.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Francia vs. Irak por la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Francia vs. Irak por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Totalplay (558 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Francia vs. Irak por el Mundial 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el contenido y funciones de la plataforma.

Plan Disney+ Estándar

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN

Todos los canales lineales y eventos exclusivos

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10

Dolby Vision e IMAX Enhanced

Audio Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Smart TV y TV conectada

Categoría Marca / modelo soportado Smart TV LG webOS 3.0 o superior Smart TV Samsung Modelos Tizen 2016+ Smart TV Hisense VIDAA U2.5 o superior Android TV / Google TV Philips, Sony, TCL, Sharp, Xiaomi Apple TV Cuarta generación o superior Amazon Fire TV Fire OS 5.0 o superior Chromecast Segunda generación o superior

Móviles y tablets

Android

iPhone

iPad

Tablets Amazon Fire

Computadoras y navegadores

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Firefox

Consolas de videojuegos

Xbox One

Xbox Series X|S

PlayStation 4

PlayStation 5

Descubra quién ganó el partido Francia vs. Irak en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Acceda al reporte oficial con el marcador final en directo online, los autores de los goles y estadísticas. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Fecha: Lunes, 22 de junio de 2026

Lunes, 22 de junio de 2026 Partido: Francia vs. Irak por la Jornada 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Francia vs. Irak por la Jornada 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Hora: 5:00 p.m. ET / 2:00 P.m. PT / 18:00 horas de Buenos Aires

5:00 p.m. ET / 2:00 P.m. PT / 18:00 horas de Buenos Aires Canal en Estados Unidos: Telemundo Deportes, FS1, fubo TV, FOX y Peacock T

Telemundo Deportes, FS1, fubo TV, FOX y Peacock T Canal de Latinoamérica : ESPN

: ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos