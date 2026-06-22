Las selecciones de Francia e Irak protagonizarán un gran partido este martes 16 de junio, cuando se enfrenten por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026. El escenario del encuentro será el Estadio Filadelfia. Para que no te pierdas el duelo, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Francia vs. Irak en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Francia vs. Irak por la Copa Mundial FIFA 2026 este lunes 22 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 5:00 pm
- Estados Unidos (CT): 4:00 pm
- Estados Unidos (MT): 3:00 pm
- Estados Unidos (PT): 2:00 pm
- España: 11:00 pm
- México (CDMX): 3:00 pm
- Puerto Rico: 5:00 pm
- República Dominicana: 5:00 pm
- Panamá: 4:00 pm
- Costa Rica: 3:00 pm
- El Salvador: 3:00 pm
- Guatemala: 3:00 pm
- Honduras: 3:00 pm
- Nicaragua: 3:00 pm
- Argentina: 6:00 pm
- Brasil (Brasilia): 6:00 pm
- Uruguay: 6:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 6:00 pm
- Bolivia: 5:00 pm
- Venezuela: 5:00 pm
- Ecuador: 4:00 pm
- Perú: 4:00 pm
- Colombia: 4:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Irak?
Este lunes 22 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Irak por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua