Segunda presentación de una de las máximas candidatas a llegar a la gran final del Mundial 2026. Este lunes 22 de junio, Francia chocará ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde los de Didier Deschamps buscarán su segundo triunfo en este certamen. A continuación, te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver Francia vs. Irak EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos y diversas partes del mundo, en lo que será el desarrollo del Grupo I.
¿En qué canal ver Francia vs. Irak EN VIVO por el Mundial 2026?
Desde Estados Unidos, no te pierdas la transmisión del juego de Francia vs. Irak a través de la señal de FOX, FS1, Telemundo y Peacock, además de la opción de streaming por FOX One App. Aquí te dejo con diversas opciones en otras partes del mundo para que puedas seguir el juego de Francia vs. Irak de este lunes 22 de junio.
- Argentina: Telefe, DSports, DGO, Paramount+
- Bolivia: DSports, DGO
- Chile: DSports, DGO, DAZN
- Colombia: DSports, DGO, DAZN
- Ecuador: DSports, DGO, DAZN
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Peacock
- España: La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, Movistar Plus+ (Bar TV Mundial)
- México: DSports a través de DAZN, FIFA+ (según disponibilidad de operador)
- Centroamérica: Tigo Sports (Guatemala, Honduras y otros mercados donde posee derechos), además de DSports en operadores afiliados.
- Paraguay: GEN, DSports, DGO
- Perú: DSports, DGO, DAZN
- Uruguay: DSports, DGO, DAZN
- Venezuela: DSports, DGO, DAZN
Horarios para ver Francia vs. Irak por el Mundial 2026
Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Francia vs. Irak, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: 18:00 horas.
- Chile: 17:00 horas.
- Ecuador: 16:00 horas.
- España: 23:00 horas.
- Estados Unidos: 5:00 pm ET, 4:00 pm CT, 3:00 pm MT, 2:00 pm PT.
- México: 15:00 horas (CDMX).
- Colombia: 16:00 horas.
- Paraguay: 18:00 horas.
- Perú: 16:00 horas.
- Uruguay: 18:00 horas.
- Venezuela: 17:00 horas.
Formaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026
- Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
- Irak: Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim, Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.