España y Francia se enfrentarán este martes 9 de julio desde las 21:00 horas de Madrid, 20:00 horas de Reino Unido; 15:00 ET / 14:00 CT / 13:00 MT / 12:00 PT de USA , en el Allianz Arena de Munich (Alemania), por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. A continuación te brindaré una guía completa con horarios y canales de transmisión para que puedas ver el partido EN VIVO y ONLINE vía STREAMING.

España logró acceder a la semifinal de la Eurocopa tras imponerse en el tiempo suplementario a Alemania, en uno de los mejores partidos del certamen. Con gol agónico de Mikel Merino a los 118′, los ibéricos eliminaron al anfitrión y van ahora por Francia. Precisamente, el cuadro galo clasificó a esta instancia luego de superar en la tanda de penales a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

España clasificó a la semifinal de la Eurocopa 2024 tras eliminar a Alemania en el tiempo extra. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido España - Francia por Eurocopa 2024?

El partido España-Francia será transmitido EN DIRECTO y GRATIS por señal abierta a través de TVE La 1 con las narraciones de Juan Carlos Rivero, David Figueira, Alicia Arévalo, Paco Caro, Paco Grande y Albert Font. Asimismo, se podrá disfrutar vía streaming por RTVE.es y fuboTV España.

Si te encuentras en algún país de Latinoamérica, podrás verlo por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus, que ahora se encuentra integrado en Disney Plus. En México, se verá vía SKY Sports HD. Todas las señales mencionadas se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo (incluyendo Smartphone), computadora (PC), tablets y televisión (Smart TV).

Latinoamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela): ESPN y Disney+ / Star+

México: Sky Sports

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos: fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC

¿A qué hora juega España - Francia por la Eurocopa 2024?

El partido entre España y Francia empieza a partir de las 21:00 horas de Madrid / Munich. Aquí te comparto los horarios de diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Costa Rica: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Guatemala: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Puerto Rico: 16:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

España: 21:00 horas

En Estados Unidos:

ET: 15:00 horas (horario del Este)

CT: 14:00 horas (horario del Centro)

MT: 13:00 horas (horario de Montaña)

PT: 12:00 horas (horario del Pacífico)

¿Cómo ver el partido España - Francia EN DIRECTO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El encuentro España vs. Francia podrás verlo EN DIRECTO en Estados Unidos a través de la señal de fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC.

¿Cómo ver el partido España - Francia EN DIRECTO por TV y streaming desde México?

El partido España vs. Francia por los cuartos de final de la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por la señal de Blue To Go Video Everywhere, Disney+, Izzi GO y Sky HD.

¿Qué canal transmite España - Francia EN DIRECTO?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Alemania MagentaTV, Das Erste Argentina Disney+ Austria ORF TVthek, Das Erste, ORF eins Bélgica RTBF Auvio Direct, TF1+, Tipik, Sporza Bolivia Disney+ Brasil Disney+ Canadá TVA+, TSN4, TVA Sports, TSN1 Chile Disney+ Colombia Disney+ Costa Rica Disney+ Dinamarca dr.dk, DR 1 Ecuador Disney+ España RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1 Francia beIN SPORTS CONNECT, TF1+, Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1 Italia SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, SI Solo Calcio, RAI 2, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Noruega TV 2 Play, TV 2 Direkte Panamá Disney+, Flow Sports App Paraguay Disney+ Polonia sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP Sport, TVP2 Portugal Sport TV Multiscreen, Sport TV1 Suiza SRF Play, RSI La 2, RTS 2, TF1 Suisse, RTS Sport Turquía TRT 1 Uruguay Disney+ Venezuela Disney+

Probables alineaciones del España vs Francia

España: Unai Simón, Jesús Navas, Laporte, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabián, Dani Olmo, Nico Williams, Morata y Lamine Yamal.

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé y Griezmann.