Jairo Rúa
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, liderada por figuras de élite como Luis Díaz y James Rodríguez, debutará en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México este miércoles 17 de junio, a partir de las 9:00 p.m. (hora de Colombia) y las 8:00 p.m. (hora de México). El equipo de Néstor Lorenzo abrirá su participación en el Grupo K, donde también compiten la Portugal de Cristiano Ronaldo y la RD Congo, en un cruce que puede marcar el rumbo de la clasificación a octavos de final. Si vives en Florida, Texas y California, conoce cuáles son los canales de TV señal abierta, cable y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

Ciudad de México (México), 17/06/2026.- Colombia vs. Uzbekistán se realizará este miércoles 17 de junio por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. FOTO de la Selección Colombiana con composición de Jesús Yupanqui.
Ciudad de México (México), 17/06/2026.- Colombia vs. Uzbekistán se realizará este miércoles 17 de junio por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. FOTO de la Selección Colombiana con composición de Jesús Yupanqui.

¿En qué canal TV ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO en Estados Unidos?

TipoCanal / Plataforma
TV paga / abiertaFOX Network (incluye FS1 / FOX One según operador)
TV en españolTelemundo
TV en españolUNIVERSO (cable)
Streaming OTTfuboTV
Streaming / appTelemundo Deportes En Vivo (app / web)
Streaming AVODTubi (streaming de FOX)
RadioSiriusXM FC
RadioFútbol de Primera Radio

En la guía de FOX suele aparecer como FOX o FS1; en algunos listados lo mencionan también como FOX One, pero la señal base es la familia FOX Sports.

¿En qué canal TV ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO en México?

TipoCanal / Plataforma
TV abiertaCanal 5 (Televisa)
TV abiertaAzteca 7
TV de paga / señal deportivaTUDN (por cable / satelital)
Streaming OTTViX México (incluye señal TUDN y pase del Mundial)
Streaming / appTUDN App (online)

La cobertura mexicana combina señal abierta (Canal 5 y Azteca 7) más señal de paga y streaming (TUDN, ViX).

¿En qué canal TV ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO en España?

TipoCanal / Plataforma
TV de pagaDAZN Spain
TV de paga / operadorDAZN Mundial (paquete específico dentro de DAZN)
TV de pagaMovistar+ (con derechos del Mundial vía paquetes DAZN/Movistar)

En España la transmisión se concentra en plataformas de pago: DAZN (incluyendo su canal temático del torneo) y Movistar+.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol?

Los horarios para ver el emocionante partido entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol 2026, tanto en México, Estados Unidos, España y en América Latina.

PaísHorarios
Colombia, Perú y Ecuador9:00 p. m.
México (CDMX)8:00 p. m.
Bolivia, Venezuela y Chile10:00 p. m.
Argentina, Uruguay y Brasil11:00 p. m.
España4:00 a. m.
Estados Unidos (ET)9:00 p.m.
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.
GOL CARACOL, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Uzbekistán por TV abierta y Online | VIDEO
Colombia y Uzbekistán se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN, Dito, Win Sports, Chilevisión, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE FCFSELECCIONCOL EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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