¡El día más esperado llegó! Hoy miércoles 17 de junio, Colombia, el equipo de Luis Díaz y James Rodríguez, tendrá su estreno en el Mundial 2026 ante Uzbekistán. En el Estadio Ciudad de México, México, desde las 9:00 p.m. (horario colombiano) y 8:00 p.m. (horario mexicano), el conjunto de Néstor Lorenzo iniciará su camino en el Grupo K, donde también se encuentran Portugal de Cristiano Ronaldo y RD Congo.

En la previa del partido, Néstor Lorenzo fue claro en señalar que en un Mundial no hay rivales fáciles. Resaltó que Uzbekistán es un equipo que sabe aprovechar los contragolpes y tiene un buen juego de balón detenido.

También elogió el nivel de sus jugadores, puntualizando el crecimiento futbolístico de Luis Díaz, su máxima figura y el abanderado de los hinchas. ‘Lucho’ atraviesa un gran momento y es la principal arma de ataque que tiene la escuadra colombiana.

“Este Mundial nos ha demostrado que no hay que subestimar a ningún equipo. Uzbekistán ha tenido buenos resultados con equipos de alta calidad, y es porque tiene cuatro o cinco jugadores de alta categoría. Tiene claro a qué juega y el reto será superarlos. Por ejemplo, el número nueve de ellos es corpulento, un jugador importante que pivotea bien”, indicó el estratega de Colombia.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026?

Colombia vs. Uzbekistán se realizará hoy miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso lo puedes ver por Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ para el territorio colombiano.

En México, el compromiso estará disponible por ViX y en Argentina por TyC Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

Ciudad de México (México), 17/06/2026.- Colombia vs. Uzbekistán se realizará este miércoles 17 de junio por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. FOTO de la Selección Colombiana con composición de Jesús Yupanqui.

Canal para ver la transmisión del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

México: ViX

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+ y Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+.

Ecuador: DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Panamá: Tigo Sports.

Paraguay: GEN.

Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

España: DAZN y Movistar+.

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Televen y Disney Plus.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol?

Los horarios para ver el emocionante partido entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol 2026, tanto en México, Estados Unidos, España y en América Latina.

País Horarios Colombia, Perú y Ecuador 9:00 p. m. México (CDMX) 8:00 p. m. Bolivia, Venezuela y Chile 10:00 p. m. Argentina, Uruguay y Brasil 11:00 p. m. España 4:00 a. m. Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) 6:00 p.m.

Ficha del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Datos del partido Información Partido Colombia vs. Uzbekistán Competición Mundial de Fútbol 2026 Grupo Grupo K Fecha 17 de junio del 2026 Hora 9:00 p.m. Estadio Estadio Ciudad de México Ciudad Ciudad de México País México Árbitro Anthony Taylor (Reino Unido) TV Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Streaming Disney Plus, DGO y Paramount+.



