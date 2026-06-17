Con un Luis Díaz encendido y como principal carta ofensiva de Néstor Lorenzo, la selección de Colombia intentará comenzar con el pie derecho su participación en el grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante Uzbekistán. Los Cafeteros llegan con la misión de aprovechar el empate (1-1) entre Portugal y la República Democrática del Congo para tomar ventaja en una zona que promete una intensa lucha por los boletos a la siguiente ronda. El compromiso se disputará este miércoles 17 de junio desde las 21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

¿Quieres seguir cada minuto del debut colombiano desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para todo el territorio colombiano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de RCN Televisión (Canal RCN Deportes), tanto por señal abierta como por los principales cableoperadores —Movistar, Claro TV y Tigo Star— y plataformas de streaming. A continuación, te mostramos los números de canal y todas las opciones disponibles para no perderte el estreno de la Tricolor en el Mundial 2026.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha : Miércoles 17 de junio 2026

: Miércoles 17 de junio 2026 Partido : Colombia vs. Uzbekistán, por fecha 1 del grupo K del Mundial 2026

: Colombia vs. Uzbekistán, por fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 Hora : 21:00 de Bogotá (10 p.m. ET / 7 p.m. PT)

: 21:00 de Bogotá (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) Canal : RCN Televisión

: RCN Televisión Lugar: AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos)