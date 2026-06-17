Los de Néstor Lorenzo tienen su primera prueba de fuego en este Mundial de Fútbol 2026. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán, partido que se vivirá desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México y contará con transmisión de GOL Caracol TV a partir de las 9:00 p.m. Colombia . Con Luis Díaz y James Rodríguez desde el arranque, la selección colombiana va por un triunfo para empezar con el pie derecho en este Grupo K del torneo.

Consulta dónde puedes ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del encuentro entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia vs. Uzbekistán por la primera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. Uzbekistán?

Antes y después del encuentro entre Colombia vs. Uzbekistán, GOL Caracol ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, ruedas de prensa y toda la cobertura relacionada con el debut de La Albiceleste en la Copa Mundial FIFA 2026. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 en Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán en EE.UU.?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia.

Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local.

Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia vs. Uzbekistán.

En los Estados Unidos, los 104 partidos del Mundial 2026 se transmiten en idioma español por Telemundo Deportes y el streaming de Peacock. Tu opción en inglés se encuentran en FOX One, FS1 y fubo TV.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Uzbekistán por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del Mundial 2026.

Datos para ver GOL Caracol en el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Cabe mencionar que FOX Network, Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV son los canales oficiales que transmiten todos los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Horario: 21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET / 7 p.m. PT)

21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) Partido: Colombia vs. Uzbekistán, por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán, por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026 Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Estadio Azteca de Ciudad de México (México)