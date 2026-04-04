El Real Madrid de Álvaro Arbeloa busca su tercera victoria consecutiva en LaLiga 2026 frente al RCD Mallorca este sábado 04 de abril a partir de las 8:15 am Tiempo del Centro de CDMX / 10:15 am ET / 3:15 p.m. (horario peninsular). Tras un inicio de era prometedor, los merengues llegan con un Kylian Mbappé imparable que ya suma tres goles en apenas dos partidos disputados. Ver la evolución táctica del sucesor de Carlo Ancelotti es el gran atractivo de esta jornada 30 del campeonato doméstico. El Estadio de Son Moix se viste de gala para recibir a un equipo que parece haber encontrado su ritmo ideal. Aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir este encuentro desde México, España y Estados Unidos, para seguir todas las incidencias el juego del Madrid-Mallorca.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026?
Para seguir el partido entre Real Madrid y Mallorca desde España, la transmisión estará disponible en Movistar Plus+, además de los canales Vamos 2 y LaLiga TV Bar HD en establecimientos autorizados.
En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App en inglés y español, con acceso también desde dispositivos móviles.
Por su parte, en México el partido se transmitirá mediante Sky Sports, Sky+ e izzi. Finalmente, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la cobertura estará a cargo de Sky Sports.
Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026: horarios y canales
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|15:15 horas
|Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2
|Estados Unidos
|10:15 am ET
|ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|8:15 horas CDMX
|Sky Sports, Sky+ e izzi
|Argentina
|11:15 horas
|DIRECTV Sports Argentina y DGO
|Bolivia
|10:15 horas
|Tigo Sports Bolivia
|Chile
|11:15 horas
|DIRECTV Sports Chile y DGO
|Costa Rica
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|Colombia
|09:15 horas
|DIRECTV Sports Colombia y DGO
|Ecuador
|09:15 horas
|DIRECTV Sports Ecuador y DGO
|El Salvador
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|Honduras
|08:15 horas
|Sky Sports Norte
|Perú
|09:15 horas
|DIRECTV Sports Perú y DGO
|Uruguay
|11:15 horas
|DIRECTV Sports Uruguay y DGO
|Venezuela
|10:15 horas
|DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter
Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por LaLiga 2026
- Fecha: Sábado, 04 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Son Moix en Son Rapinya, Illes Balears (España)
- Horario: 10:15 a.m. ET (USA) / 3:15 p.m. (España) / 8:15 a.m. (México)
- Canal TV: LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Vamos 2 (España) / ESPN Deportes (USA) / Sky Sports (México)
- Streaming: Movistar+ y Movistar Plus+ (España) / ESPN Select, fuboTV y ESPN App (USA) / Sky+ e Izzi (México)