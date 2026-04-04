El Real Madrid de Álvaro Arbeloa busca su tercera victoria consecutiva en LaLiga 2026 frente al RCD Mallorca este sábado 04 de abril a partir de las 8:15 am Tiempo del Centro de CDMX / 10:15 am ET / 3:15 p.m. (horario peninsular) . Tras un inicio de era prometedor, los merengues llegan con un Kylian Mbappé imparable que ya suma tres goles en apenas dos partidos disputados. Ver la evolución táctica del sucesor de Carlo Ancelotti es el gran atractivo de esta jornada 30 del campeonato doméstico. El Estadio de Son Moix se viste de gala para recibir a un equipo que parece haber encontrado su ritmo ideal. Aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir este encuentro desde México, España y Estados Unidos, para seguir todas las incidencias el juego del Madrid-Mallorca .

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026?

Para seguir el partido entre Real Madrid y Mallorca desde España, la transmisión estará disponible en Movistar Plus+, además de los canales Vamos 2 y LaLiga TV Bar HD en establecimientos autorizados.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App en inglés y español, con acceso también desde dispositivos móviles.

Por su parte, en México el partido se transmitirá mediante Sky Sports, Sky+ e izzi. Finalmente, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la cobertura estará a cargo de Sky Sports.

Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026: horarios y canales

País Horario Canal TV España 15:15 horas Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 Estados Unidos 10:15 am ET ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 8:15 horas CDMX Sky Sports, Sky+ e izzi Argentina 11:15 horas DIRECTV Sports Argentina y DGO Bolivia 10:15 horas Tigo Sports Bolivia Chile 11:15 horas DIRECTV Sports Chile y DGO Costa Rica 08:15 horas Sky Sports Norte Colombia 09:15 horas DIRECTV Sports Colombia y DGO Ecuador 09:15 horas DIRECTV Sports Ecuador y DGO El Salvador 08:15 horas Sky Sports Norte Guatemala 08:15 horas Sky Sports Norte Honduras 08:15 horas Sky Sports Norte Perú 09:15 horas DIRECTV Sports Perú y DGO Uruguay 11:15 horas DIRECTV Sports Uruguay y DGO Venezuela 10:15 horas DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por LaLiga 2026

Fecha: Sábado, 04 de abril de 2026

Sábado, 04 de abril de 2026 Lugar: Estadio Son Moix en Son Rapinya, Illes Balears (España)

Estadio Son Moix en Son Rapinya, Illes Balears (España) Horario: 10:15 a.m. ET (USA) / 3:15 p.m. (España) / 8:15 a.m. (México)

10:15 a.m. ET (USA) / 3:15 p.m. (España) / 8:15 a.m. (México) Canal TV: LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Vamos 2 (España) / ESPN Deportes (USA) / Sky Sports (México)

LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Vamos 2 (España) / ESPN Deportes (USA) / Sky Sports (México) Streaming: Movistar+ y Movistar Plus+ (España) / ESPN Select, fuboTV y ESPN App (USA) / Sky+ e Izzi (México)