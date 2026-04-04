Partido clave para los merengues en San Moix y duelo importante para los locales pensando en salvarse del descenso. Este sábado 4 de abril, mira la transmisión de Real Madrid vs. Mallorca a través de la señal de DIRECTV y DSports en Latinoamérica, desde las 4:15 p.m. hora España / 9:15 a.m. Perú y Colombia / 11:15 a.m. Argentina y Chile, por la Jornada 30 de LaLiga . Los de Álvaro Arbeloa no pueden ceder más puntos para no alejarse del líder Barcelona, mientras que los locales necesitan de 3 puntos para soñar con salir de la zona de descenso.

Mallorca y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio de Son Moix este sábado 4 de abril (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026?

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid vs. Mallorca por la Jornada 30 de LaLiga 2025-26 de España. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Hora, TV y dónde ver Real Madrid vs. Mallorca por la Jornada 30 de LaLiga de España

Horario : 4:15 p.m. hora España

: 4:15 p.m. hora España Partido : Real Madrid vs. Mallorca, por la Jornada 30 de LaLiga de España

: Real Madrid vs. Mallorca, por la Jornada 30 de LaLiga de España Fecha : Sábado 4 de abril de 2026

: Sábado 4 de abril de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Campo de Fútbol San Moix - Sa Vileta, España