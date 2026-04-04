El Campo de fútbol Son Moix será escenario de un gran partido este sábado 4 de abril, pues ahí se enfrentarán el Real Madrid y el Mallorca por la Fecha 30 de LaLiga 2026. Como es un duelo imperdible, aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de vencer 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo, pero ahora de visita. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres, sobre todo porque viene de caer 2-1 ante el Elche en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.

El partido Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026 apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Mallorca en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026 este sábado 4 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:15 am

Estados Unidos (CT): 9:15 am

Estados Unidos (MT): 8:15 am

Estados Unidos (PT): 7:15 am

México (CDMX): 8:15 am

España: 4:15 pm

Puerto Rico: 10:15 am

República Dominicana: 10:15 am

Panamá: 9:15 am

Costa Rica: 8:15 am

El Salvador: 8:15 am

Guatemala: 8:15 am

Honduras: 8:15 am

Nicaragua: 8:15 am

Argentina: 11:15 am

Brasil (Brasilia): 11:15 am

Uruguay: 11:15 am

Chile (Santiago): 11:15 am

Paraguay: 11:15 am

Bolivia: 10:15 am

Venezuela: 10:15 am

Ecuador: 9:15 am

Perú: 9:15 am

Colombia: 9:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Mallorca?

Este sábado 4 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+, izzi

España: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Vamos 2

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte