Este viernes 5 de diciembre, desde el Kennedy Centre de Washington D.C. (Estados Unidos), se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 y España estará atenta a lo que ocurra, para saber cuáles serán sus 3 rivales en fase de grupos. La Roja se presenta como una de las máximas candidatas al título para esta edición del certamen, con Lamine Yamal como la máxima figura, vigentes campeones de la Eurocopa y con un juego que ha maravillado al mundo de la mano de Luis de la Fuente.

Aquí te cuento cuáles son los canales de TV que van a retransmitir el sorteo del Mundial 2026 y a qué hora iniciará desde España, para que puedas verlo minuto a minuto.

¿En qué canal televisan el sorteo del Mundial 2026 en directo en España?

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 en directo a través de la señal de TVE La 1 en directo en señal abierta para toda España. Además, podrás seguirlo mediante RTVE Play y FuboTV España, siendo estas las alternativas en streaming para verlo minuto a minuto.

¿A qué hora inicia el sorteo del Mundial 2026 desde España?

La retransmisión del sorteo del Mundial 2026 desde España iniciará a partir de las 6:00 p.m. horario peninsular, para que puedas seguir el minuto a minuto del sorteo que se llevará a cabo en Estados Unidos. No te pierdas la señal abierta de TVE La 1 para ver todas las incidencias.

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver en España

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Lugar: Kennedy Centre de Washington D.C. (Estados Unidos)

Kennedy Centre de Washington D.C. (Estados Unidos) Horario: 6:00 p.m. hora peninsular

6:00 p.m. hora peninsular Canal TV: La 1 de TVE

La 1 de TVE Streaming: FuboTV y RTVE Play