La Vinotinto puede hacer historia este martes 9 de septiembre, y solo depende de sí misma para lograr la tan ansiada clasificación a zona de repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Con 18 puntos en su haber, Venezuela juega contra Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, a partir de las 7:30 p.m. (Caracas) / 6:30 p.m. (Bogotá) por la decimoctava jornada de la competición . Si estás en Estados Unidos y quieres seguir la cobertura del partido en vivo online, te comparto qué canales TV y señal online transmiten el juego desde cualquier dispositivo móvil.

La Vinotinto llega al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Argentina en la fecha 17. El equipo dirigido por Fernando Batista es séptimo en la clasificación con 18 puntos, uno por encima de Bolivia en la lucha por el boleto al repechaje.

Por su parte, los Cafeteros vencieron por 3-0 a Bolivia en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. El cuadro a cargo de Néstor Lorenzo es quinto en la tabla con 25 unidades, con su lugar confirmado para la Copa del Mundo.

Dónde ver Venezuela-Colombia EN VIVO ONLINE en California

Los aficionados venezolanos que están en California, pueden sintonizar el partido Venezuela vs. Colombia por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este martes 9 de septiembre a partir de las 4:30 p.m. (PT) a través de la señal oficial de Peacock y fuboTV que transmitirán el partido en inglés. Además, si quieres verlo en español, podrás hacerlo a través de UNIVERSO, Telemundo y ViX.

Dónde ver el partido Venezuela-Colombia EN VIVO ONLINE en Florida

Si eres venezolano y vives en Florida, podrás seguir la cobertura completa y en exclusiva del partido Venezuela vs. Colombia, este 9 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. ET , válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, a través de la señal de Peacock y fuboTV en idioma inglés. Ahora, si quieres seguirlo en español, podrás hacerlo por UNIVERSO, Telemundo y ViX.

Dónde mirar Venezuela-Colombia EN VIVO ONLINE en Texas

Desde Texas, el partido más esperado por todos los aficionados venezolanos sucederá este martes 9 de septiembre desde las 6:30 p.m. CT en el Estadio Monumental de Maturín. Será un día histórico para la Vinotinto, que juega ante Colombia y se podrá ver en los Estados Unidos por la señal de UNIVERSO, Telemundo y ViX en idioma español. Ahora, si quieres seguir la cobertura del partido en vivo online, puedes hacerlo vía Peacock y fuboTV.

Fecha, hora, TV y dónde ver: Venezuela-Colombia por Eliminatorias

Conoce los datos claves para ver el partido Venezuela-Colombia en vivo online y gratis por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

Hora: 4:30 p.m. PT / 5:30 p.m. MT / 6:30 p.m. CT / 7:30 pm ET

Ubicación: Estadio Monumental de Maturín, Venezuela

TV/Streaming: Peacock, Universo, Telemundo, ViX, Fubo