El sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 se celebrará este 5 de diciembre Washington D. C., donde se definirá el destino de las 42 selecciones ya clasificadas. Será un evento de gran relevancia internacional, pues marcará el camino de cada equipo rumbo a la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Además de las selecciones ya confirmadas, todavía quedan 22 equipos luchando por un lugar en el torneo a través de los repechajes: dos boletos del Repechaje Intercontinental y cuatro del Repechaje UEFA. Una vez definidos los participantes, los 48 equipos serán distribuidos en diferentes bombos. México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie, acompañados por las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA.

El proceso del sorteo mantiene reglas importantes: ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de Europa, que puede tener hasta dos por grupo. Para los aficionados en México que desean seguir el evento en vivo, las principales cadenas deportivas y de interés nacional transmitirán el sorteo completo, junto con análisis previos y posteriores, permitiendo conocer al instante cuál será el camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Estos son los bombos para la Copa Mundial FIFA 2026 (Crédito: FIFA)

¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 EN VIVO desde México?

FIFA confirmó que el sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo central de México) en el Centro Kennedy de Washington D.C., en Estados Unidos.

Si quieres seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO desde México, lo podrás hacer en televisión abierta a través de Canal 5 y Las Estrellas ; mientras que en televisión por cable a través de TUDN .

Es importante mencionar que podrás seguir el sorteo en streaming mediante ViX, el canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com y las redes sociales de la Copa del Mundo .

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026?

El sorteo se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Antes de ir de lleno al tema central de la nota, es fundamental que sepas que los tres países anfitriones del Mundial 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental