Este sábado 25 de julio habrá una gran pelea para ver. Estoy hablando del combate entre Edu Aguirre y Gastón Edul, quienes estarán cara a cara en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, por La Velada del Año VI. Si no te quieres perder el enfrentamiento, revisa esta nota para que descubras a qué hora empezará y cómo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

La pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI apunta a ser intensa de principio a fin. (Foto: @eduaguirre7 / @gastonedul / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI este sábado 25 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 7:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul?

Este sábado 25 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI a través del canal de Twitch, de YouTube y de TikTok de Ibai Llanos. La transmisión del evento, como es habitual, será gratuita para todos.