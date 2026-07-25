Este sábado 25 de julio de 2026, México está con la mirada puesta en el pulso constante de la Tierra, en una región marcada por la intensa dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, reconocido como uno de los corredores sísmicos más activos del planeta. En este contexto, el Servicio Sismológico Nacional mantiene un monitoreo permanente, informando en tiempo real la magnitud, localización y características de cada temblor registrado. Para millones de personas con familiares en México, especialmente quienes residen en Estados Unidos, estos reportes oficiales representan una herramienta fundamental para mantenerse tranquilos y bien informados. Dicho ello, aquí puedes consultar los avisos más recientes y confirmar si se ha producido algún evento relevante en las últimas horas, porque la información oportuna marca la diferencia ante cualquier eventualidad.

Durante este día, los movimientos telúricos se concentran principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, estados acostumbrados a una actividad constante por su ubicación sobre importantes límites de placas tectónicas. Jalisco y Baja California también permanecen bajo observación ante posibles liberaciones de energía en sus sistemas de fallas. Incluso si te encuentras lejos, en ciudades como Los Ángeles o Chicago, comprender estos patrones sísmicos ayuda a dimensionar los riesgos reales desde la distancia. No todos los sismos representan una amenaza, pero identificar con precisión el epicentro y la profundidad siempre es información clave.

La compleja interacción de cinco placas tectónicas convierte a México en un territorio donde el monitoreo sísmico las 24 horas es una necesidad científica y social. En este 2026, la tecnología permite recibir alertas y reportes casi al instante, sin importar si estás en Nueva York o en cualquier otro punto del mundo. Fortalecer la cultura de prevención sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar estos fenómenos naturales. Consultar fuentes oficiales, seguir los reportes en vivo y mantener una comunicación constante con familiares son acciones que marcan la diferencia cuando la naturaleza decide manifestarse.

Últimos sismos en México hoy, sábado 25 de julio de 2026

Para este sábado 25 de julio se estima también el registro de numerosos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, no son percibidos por la población ni activan los sistemas de alerta temprana. A pesar de su baja intensidad, cada uno de estos eventos queda documentado por el SSN e incorporado a sus bases de datos, lo que aporta información fundamental para entender con mayor precisión el comportamiento sísmico del país y mejorar los modelos de evaluación y gestión del riesgo.

En la Ciudad de México, el seguimiento será particularmente cuidadoso debido a las propiedades del subsuelo, integrado en buena medida por antiguos depósitos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso sismos moderados se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo de la jornada se dará atención tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identifica zonas seguras dentro de tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo puntos de reunión y rutas de evacuación.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín básico, documentos importantes y cargadores portátiles.

Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados a muros para evitar que se vuelquen.

Infórmate sobre los protocolos de evacuación del lugar donde vives o trabajas y participa en simulacros.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás en un edificio, al activarse la alerta sísmica dirígete a la zona de menor riesgo o al punto seguro previamente establecido; si el temblor ya comenzó, aplica la técnica “agacharse, cubrirse y sujetarse”.

Aléjate de ventanas, lámparas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.

Si estás en la calle, aléjate de bardas, postes, cables, anuncios espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan derrumbarse, y enciende las intermitentes.

Después de un sismo

Revisa si hay lesionados a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica tu vivienda o edificio en busca de daños visibles (grietas grandes, deformaciones, fugas de gas o agua).

Si detectas riesgos, evacúa y no vuelvas a entrar hasta que un especialista lo autorice.

Cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica si percibes olor a gas o notas daños en instalaciones.

Mantente atento a la información oficial de Protección Civil, SSN y autoridades locales, ya que pueden presentarse réplicas.

Evita difundir rumores o información no verificada en redes sociales; comparte solo datos de fuentes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre sismos en México (FAQ)

¿La alerta sísmica suena en todos los sismos?

No. La alerta sísmica se activa solo para ciertos sismos que cumplen criterios específicos de magnitud, ubicación y posibilidad de generar daños. Microsismos y eventos muy cercanos o muy pequeños pueden no activar el sistema.

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente libera poca energía y, en muchos casos, no es percibido por la población. Aun así, puede ser registrado por los instrumentos del SSN.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuerte en la Ciudad de México?

Por las características del subsuelo, formado en gran parte por antiguos depósitos lacustres y materiales blandos que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se perciba con mayor intensidad.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

En términos científicos son lo mismo: un sismo es un movimiento brusco de la Tierra. En el lenguaje cotidiano se suele usar “temblor” para eventos moderados y “terremoto” para sismos de gran magnitud o que causan daños importantes.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, lugar y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica, estimar zonas de mayor riesgo y fortalecer la prevención.

¿Qué debo incluir en una mochila de emergencia por sismos?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, baterías, radio portátil, botiquín, medicamentos de uso personal, copia de documentos importantes, silbato, ropa ligera, cubrebocas y cargador portátil para celular.

¿Qué hago si estoy en un edificio alto cuando tiembla?

No uses elevadores, sigue las indicaciones de protección civil interna, dirígete a la zona de menor riesgo y, una vez que termine el movimiento, evacúa por las escaleras hacia el punto de reunión.

¿Cómo funciona la Alerta Sísmica?

El sistema detecta las ondas sísmicas iniciales más rápidas mediante sensores cercanos al epicentro y, mediante ondas de radio, envía una señal a las ciudades receptoras antes de que lleguen las ondas de mayor intensidad, permitiendo un tiempo de ventaja de varios segundos.

¿Por qué a veces la alerta suena cuando no se siente nada?

Esto puede ocurrir debido a que la alerta se activa automáticamente basándose en los algoritmos del sistema tras detectar un sismo potencialmente peligroso, aunque al llegar a tu ubicación, la energía del sismo pudo haberse disipado o ser demasiado baja para ser percibida.

¿Cómo asegurar objetos dentro del hogar?

Para prevenir lesiones, es recomendable fijar libreros, cuadros pesados, espejos y lámparas a las paredes con alcayatas o soportes metálicos, además de evitar colocar objetos contundentes en repisas altas que puedan caer durante el movimiento.

¿Debo cerrar las llaves de gas tras un sismo?

Sí, es una medida preventiva fundamental después de cualquier sismo de mediana intensidad para evitar fugas y posibles explosiones debido a tuberías dañadas, además de revisar que no haya daños estructurales evidentes en las paredes o columnas.

¿Qué es la brecha sísmica y por qué es un área de preocupación?

Una brecha sísmica (o laguna sísmica) es una zona geológica a lo largo de una falla activa donde no han ocurrido terremotos grandes durante un periodo de tiempo inusualmente largo.

Esta inactividad genera gran preocupación porque, mientras el movimiento tectónico continúa, la energía se acumula subterráneamente y eventualmente deberá liberarse de forma violenta.

¿Por qué el epicentro a veces no coincide con donde se sintió más fuerte?

La ubicación del epicentro es el punto exacto en la superficie sobre el foco del sismo, pero cómo se siente depende de factores locales. La distancia, la profundidad, la dirección de propagación de las ondas y, sobre todo, el tipo de suelo (si es blando o rocoso), determinan qué tan intenso será el movimiento en una ciudad específica.

¿Qué hacer si hay un olor a gas después de un temblor?

Si detectas olor a gas tras un sismo, no enciendas luces, cerillos, ni uses aparatos electrónicos que puedan generar una chispa. Cierra inmediatamente la llave de paso principal, abre ventanas para ventilar si es posible y evacúa el inmueble hacia un lugar abierto, notificando a las autoridades o servicios de emergencia desde el exterior.

¿Qué son las “luces de terremoto” y por qué ocurren?

Las luces de terremoto son un fenómeno luminoso inusual que algunas personas reportan ver en el cielo durante o antes de un sismo. Aunque son poco comunes, los científicos sugieren que podrían ser causadas por cargas eléctricas liberadas debido a la fricción y el estrés en ciertos tipos de rocas de la corteza terrestre durante la ruptura sísmica.

¿Qué es el “tiempo de alertamiento” sísmico?

Es el intervalo entre el momento en que suena la alerta y la llegada de las ondas sísmicas más intensas a una ciudad. Este tiempo varía desde unos pocos segundos hasta poco más de un minuto, dependiendo de la distancia del epicentro respecto al sensor más cercano.

¿Cuál es la diferencia entre un sismo trepidatorio y oscilatorio?

El movimiento trepidatorio se siente como sacudidas verticales (de arriba hacia abajo) y suele ocurrir cuando el epicentro está cerca; el oscilatorio es un movimiento horizontal (de lado a lado) que se percibe cuando el epicentro está lejos y las ondas llegan con mayor suavidad.

¿Por qué los sismos “ondulan” en lugar de sacudir bruscamente?

Esto depende de la distancia al epicentro y el tipo de suelo. En zonas alejadas o con suelos blandos, las ondas sísmicas se transforman en movimientos más lentos y oscilatorios, mientras que cerca del epicentro las sacudidas suelen ser más violentas y repentinas.

¿Son más peligrosos los sismos nocturnos?

Sí, en términos de preparación. Los sismos nocturnos son más peligrosos porque las personas suelen estar dormidas, lo que reduce el tiempo de reacción, dificulta la evacuación segura y aumenta la probabilidad de accidentes por caída de objetos en la oscuridad.

¿Por qué las réplicas pueden ser peligrosas si son de menor magnitud?

Aunque tengan menor magnitud, las réplicas pueden ser extremadamente peligrosas porque golpean estructuras que ya fueron debilitadas por el sismo principal, lo que puede provocar el colapso de edificios, paredes o elementos decorativos que quedaron inestables.

¿Las mascotas pueden percibir un sismo antes que nosotros?

Aunque no es una ciencia exacta, se cree que muchos animales pueden detectar las ondas P, que son imperceptibles para los humanos, permitiéndoles reaccionar segundos antes del impacto principal.

¿Es seguro resguardarse bajo el marco de una puerta?

No, esa es una creencia antigua: los marcos de las puertas no ofrecen protección estructural real y pueden ser lugares de alto riesgo por la caída de objetos o el mismo movimiento de la estructura.