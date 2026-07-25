El Campeonato Mundial de Fórmula 1 celebra este domingo 26 de julio el Gran Premio de Hungría 2026 sobre el mítico circuito de Hungaroring. Ubicado en las afueras de Budapest, este emblemático trazado cumple 40 años ininterrumpidos en la categoría ofreciendo un desafío de alta carga aerodinámica. Las altas temperaturas veraniegas en Mogyoród, que superarán los 30 °C en el ambiente, exigirán la máxima gestión de degradación en los neumáticos Pirelli. Al tratarse de una pista angosta y revirada con pocas zonas de rebase, la posición de salida ganada en la clasificación sabatina definirá en gran medida al ganador. La estrategia de dos paradas en pits y la precisión en la curva uno serán los factores clave para conquistar la victoria antes del receso de verano. A continuación, te explicamos a qué hora y por dónde seguir la transmisión del GP de Hungría 2026 en vivo para no perder ni un solo detalle de la esperada carrera de la categoría ‘reina’ del automovilismo, que garantiza un domingo de alta tensión deportiva y maniobras al límite durante sus 70 vueltas.

La elección de la gama más blanda de compuestos (C3, C4 y C5) obligará a las escuderías a cuidar la tracción en las frenadas intensas del primer sector. Históricamente, más del cuarenta por ciento de las carreras disputadas en Hungría han sido ganadas por el piloto que obtiene la pole position el día anterior. Equipos como McLaren, Ferrari y Mercedes buscan afianzar su dominio histórico en un trazado donde rebasar con el sistema DRS requiere maniobras de alto riesgo. La posibilidad de chubascos vespertinos añade un componente de incertidumbre táctica para los ingenieros en el muro de pits durante el desarrollo del evento. Un triunfo en esta ronda previa al descanso obligatorio de las fábricas representará un impulso anímico fundamental de cara a la segunda mitad del torneo.

La carrera del GP de Hungría 2026 se realizará en el Hungaroring. (Foto: Martin KEEP / AFP)

¿A qué hora es la carrera del GP de Hungría 2026?

La carrera principal se disputará en el circuito de Hungaroring, una de las pistas que ha recibido varios de los principales campeonatos mundiales y europeos de deporte motor. El horario varía según cada país, por lo que aquí te dejamos una guía completa para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios del GP de Hungría 2026

España: 3:00 p.m.

Portugal: 2:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

¿Qué canal transmite el GP de Hungría 2026 EN VIVO?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 varían según el país, aunque los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la carrera tanto por televisión como por streaming.

Canales de TV y plataformas por país

España

DAZN F1

Movistar Plus+ (a través de DAZN F1)

App de DAZN

Estados Unidos

ESPN

Apple TV (streaming)

Plataformas asociadas de ESPN

México

FOX Sports

F1 TV Pro

Servicios de streaming asociados

Sudamérica

ESPN

Disney+

STAR Action (según operador)

F1 TV Pro (en la mayoría de países)

Pilotos y escuderías de la temporada 2026

La parrilla de Fórmula 1 para esta temporada reúne a varias de las figuras más destacadas del automovilismo mundial.

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Ferrari

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Red Bull Racing

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Cadillac

Sergio “Checo” Pérez

Valtteri Bottas

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz Jr.

Haas

Esteban Ocon

Oliver Bearman

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cuántas vueltas tiene el GP de Hungría?

La carrera consta de 70 vueltas al Hungaroring, que tiene una longitud de 4.381 kilómetros por giro. La distancia total de la prueba supera los 306.63 kilómetros, convirtiéndola en una de las carreras más exigentes del calendario europeo.

Con la competición entrando en una fase clave de la temporada, el GP de Hungría 2026 promete ofrecer una nueva batalla entre los principales aspirantes al título mundial. Los aficionados ya cuentan las horas para disfrutar de otra jornada llena de velocidad, estrategia y emoción sobre uno de los trazados más esperados de la Fórmula 1.