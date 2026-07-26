El campeonato de la Fórmula 1 continúa su recorrido y ahora hace escala en uno de los circuitos más tradicionales del calendario: Hungaroring. El Gran Premio de Hungría 2026 se desarrollará este domingo 26 de julio, a las 10:00 a.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay; 8:00 a.m. en Colombia, Perú, Ecuador y 9:00 a.m. en Chile, Venezuela y Bolivia . Este circuito, que se encuentra ubicado en las afueras de Budapest, exigirá al máximo a los pilotos.

La disputa por el título está reñida. Cada punto empieza a ser determinante a medida que avanza la temporada, por lo que los principales candidatos al campeonato buscarán aprovechar cualquier error de sus rivales para ganar terreno en la clasificación.

Andrea Kimi Antonelli es el líder en la clasificación. Sin embargo, Lewis Hamilton y George Russell están a la expectativa para quedarse con el título. Las pistas de Hungaroring suelen ofrecer carreras impredecibles gracias a los cambios de estrategia, el desgaste de los neumáticos e, incluso, la posibilidad de lluvia, un factor que históricamente ha convertido este circuito en escenario de grandes sorpresas.

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Perú: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD

Ecuador: DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD

Venezuela: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD

Chile: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD

Uruguay: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD

Paraguay: Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD

Bolivia: Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD

BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026. Canal para ver la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

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