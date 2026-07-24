La fiebre por el Mega Millions se intensifica en todo Estados Unidos luego de que el sorteo del pasado martes quedara sin un ganador absoluto. Para este viernes 24 de julio de 2026, el pozo acumulado ha escalado hasta los 743 millones de dólares, consolidándose como el décimo premio más grande en la historia de la lotería. Quien logre acertar la combinación perfecta esta noche tendrá la posibilidad de elegir un pago único en efectivo estimado en 323.4 millones de dólares antes de las deducciones fiscales.

Una de las grandes novedades para los jugadores es la integración de un multiplicador automático en cada jugada, lo que establece el costo del boleto en cinco dólares. Esta característica reemplaza al antiguo Megaplier e incrementa los premios secundarios al azar entre dos y diez veces su valor original. Gracias a este ajuste, acertar las cinco bolas blancas sin el Mega Ball garantiza premios millonarios que pueden variar entre los dos y los diez millones de dólares, dependiendo del multiplicador impreso en el recibo.

Los residentes del área de Nueva York que busquen convertirse en los próximos millonarios tienen hasta las 10:00 p.m. para adquirir sus boletos en tiendas de conveniencia o plataformas digitales autorizadas. Para los jugadores en los estados vecinos de Nueva Jersey y Connecticut, el cierre de ventas se extiende ligeramente hasta las 10:45 p.m. La extracción oficial se transmitirá en vivo a las 11:00 p.m., hora del Este, atrayendo la atención de millones de espectadores en todo el país.

Desafiar las probabilidades matemáticas de 1 en 290.4 millones requiere elegir la combinación exacta de cinco bolas blancas (del 1 al 70) y un Mega Ball dorado (del 1 al 24). Si un afortunado logra esta hazaña, podrá decidir entre llevarse la suma acumulada en efectivo o asegurar su futuro financiero mediante una anualidad. La opción anual distribuye el premio en un pago inicial seguido de 29 cuotas que aumentan un 5% cada año, una estrategia diseñada para proteger el poder adquisitivo del ganador frente a la inflación.

El Mega Millions alcanzó un máximo histórico de 1.602 millones de dólares el 8 de agosto de 2023, ganado con un único boleto en Florida. | Crédito: Mike Stewart / AP

Resultados del Mega Millions del viernes 24 de julio de 2026

Resultado Números Cinco números blancos X, X, X, X, X Mega Ball X Jackpot estimado $743 millones Fecha del sorteo Viernes, 24 de julio de 2026 Hora del sorteo 11:00 p. m. (ET)

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 24 de julio de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador de los 743 millones de dólares que se sortearon el viernes 24 de julio de 2026 en la lotería Mega Millions, con una opción de pago en efectivo de $323.4 millones.

¿A qué hora se realiza el sorteo del Mega Millions?

El sorteo del Mega Millions se celebra todos los martes y viernes a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Los resultados oficiales se publican minutos después del inicio del sorteo.

¿Cuál es el jackpot del Mega Millions para hoy?

Para el sorteo de este viernes 17 de julio de 2026, el premio mayor acumulado está estimado en aproximadamente $672 millones (con una opción de pago en efectivo de 293.3 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los jackpots más importantes del año.

La lotería comenzó el 31 de agosto de 1996, originalmente bajo el nombre de "The Big Game", antes de cambiar su nombre a Mega Millions en mayo de 2002. (Foto referencial: Justin Sullivan / Getty Images)

¿Cómo jugar al Mega Millions en Estados Unidos?

Para jugar en Estados Unidos, debes adquirir un boleto en un minorista autorizado, donde seleccionarás cinco números principales del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25, o elegir la opción “Quick Pick” para que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

¿En qué estados se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. No está disponible en todos los territorios del país.