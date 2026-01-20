Este miércoles, la capital checa será testigo de un duelo de alta tensión entre el Slavia Praga y el Barcelona por la séptima jornada de la UEFA Champions League. Con la clasificación a la fase final en juego, los puntos en disputa resultarán determinantes para el futuro inmediato de ambos equipos en la competición europea este miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas (ESP), 15:00 horas (PER, ECU, COL), 14:00 horas (MEX). Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo en cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Slavia Praga vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Señal Online
El Slavia Praga — FC Barcelona del miércoles 21 de enero de 2026 (jornada 7 de Champions 25/26) se verá principalmente vía DAZN/Paramount+ en EE. UU., Movistar Liga de Campeones en España y TNT Sports/Discovery+ en parte de Europa, con opciones adicionales según país en Latinoamérica y otros mercados.
|Región / país / ciudad (prioridad)
|Canal TV principal
|Streaming / señal online principal
|Estados Unidos
|— (partido seleccionado en español vía OTT)
|DAZN (Champions en español en USA)
|Estados Unidos
|—
|ViX (partidos adicionales, según parrilla)
|Estados Unidos
|—
|ESPN.com / app (marcador en vivo, estadísticas, highlights)
|México (CDMX y resto)
|No se indica TV lineal específica para este partido
|Fox One (streaming en México)
|México
|—
|ESPN digital (seguimiento en vivo)
|Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua / Costa Rica / Panamá / Belice / R. Dominicana
|Depende del operador local con derechos de Champions (no listado partido a partido)
|Apps de operadores locales + posible acceso vía Apple TV según país
|Argentina (Buenos Aires)
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (solo Sudamérica)
|Chile (Santiago)
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Uruguay
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Colombia (Bogotá)
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Perú (Lima)
|ESPN (Perú)
|Disney+ (Perú)
|Ecuador
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Bolivia / Paraguay / Venezuela
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Brasil
|TNT Sports Brasil (operador habitual Champions; no ficha específica confirmada para este partido)
|Max / Discovery+ con paquete TNT Sports (donde aplique)
|España
|Movistar Liga de Campeones (Movistar+)
|Movistar Plus+ (app / deco, canal Liga de Campeones)
|Reino Unido
|TNT Sports 6
|Discovery+ (TNT Sports en streaming)
|Europa (países con TNT Sports)
|TNT Sports (feed local según país)
|Discovery+ (OTT de TNT Sports a nivel europeo)
|Europa (otros mercados DAZN)
|— (en muchos casos solo OTT)
|DAZN (derechos Champions país‑dependiente)
|Chequia (Praga, mercado local)
|Operador local de Champions (no especificado en las fuentes consultadas)
|Apps de operadores checos; posibles referencias vía plataformas globales (Apple TV, JustWatch)
Últimos partidos de Slavia Praga y FC Barcelona
|Slavia Praga
|Barcelona
|Brann 1-2 Slavia Praga16/01/2026
|Real Sociedad 2-1 FC Barcelona18/01/2026
|Basel 4-2 Slavia Praga06/01/2026
|Racing Santander 0-2 Barcelona15/01/2026
|Slavia Praga 4-3 Jablonec13/12/2025
|Barcelona 3-2 Real Madrid11/01/2026
|Tottenham 3-0 Slavia Praga09/12/2025
|Barcelona 5-0 Athletic Club07/01/2026
|Teplice 1-2 Slavia Praga05/12/2025
|Espanyol 0-2 Barcelona03/01/2026
Alineaciones posibles de Slavia Praga y FC Barcelona
- Slavia Praga: Jindřich Staněk, David Moses, Štěpán Chaloupek, Igoh Ogbu, David Zima, Lukas Provod, Michal Sadilek, David Doudera, Mojmir Chytil, Youssoupha Sanyang y Tomas Chorý.
- Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Baldé, Pedri, Fermín López, Frenkie de Jong, Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.