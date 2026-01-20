Conoce qué canal de TV y dónde ver por señal online el partido Slavia Praga vs. FC Barcelona EN VIVO por la penúltima jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Este miércoles, la capital checa será testigo de un duelo de alta tensión entre el Slavia Praga y el Barcelona por la séptima jornada de la UEFA Champions League. Con la clasificación a la fase final en juego, los puntos en disputa resultarán determinantes para el futuro inmediato de ambos equipos en la competición europea este miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas (ESP), 15:00 horas (PER, ECU, COL), 14:00 horas (MEX). Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo en cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Slavia Praga vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Señal Online

El Slavia Praga — FC Barcelona del miércoles 21 de enero de 2026 (jornada 7 de Champions 25/26) se verá principalmente vía DAZN/Paramount+ en EE. UU., Movistar Liga de Campeones en España y TNT Sports/Discovery+ en parte de Europa, con opciones adicionales según país en Latinoamérica y otros mercados.

Región / país / ciudad (prioridad)Canal TV principalStreaming / señal online principal
Estados Unidos— (partido seleccionado en español vía OTT) DAZN (Champions en español en USA)
Estados UnidosViX (partidos adicionales, según parrilla) ​
Estados UnidosESPN.com / app (marcador en vivo, estadísticas, highlights) ​
México (CDMX y resto)No se indica TV lineal específica para este partido ​Fox One (streaming en México) ​
MéxicoESPN digital (seguimiento en vivo)​
Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua / Costa Rica / Panamá / Belice / R. DominicanaDepende del operador local con derechos de Champions (no listado partido a partido) Apps de operadores locales + posible acceso vía Apple TV según país
Argentina (Buenos Aires)ESPN (Plan Premium Disney+) Disney+ Plan Premium (solo Sudamérica) ​
Chile (Santiago)ESPN (Plan Premium Disney+) ​Disney+ Plan Premium (Sudamérica) ​
UruguayESPN (Plan Premium Disney+) ​Disney+ Plan Premium (Sudamérica) ​
Colombia (Bogotá)ESPN (Plan Premium Disney+) Disney+ Plan Premium (Sudamérica) ​
Perú (Lima)ESPN (Perú) ​Disney+ (Perú) ​
EcuadorESPN (Plan Premium Disney+) ​Disney+ Plan Premium (Sudamérica) ​
Bolivia / Paraguay / VenezuelaESPN (Plan Premium Disney+) ​Disney+ Plan Premium (Sudamérica) ​
BrasilTNT Sports Brasil (operador habitual Champions; no ficha específica confirmada para este partido) Max / Discovery+ con paquete TNT Sports (donde aplique)
EspañaMovistar Liga de Campeones (Movistar+) Movistar Plus+ (app / deco, canal Liga de Campeones)
Reino UnidoTNT Sports 6 Discovery+ (TNT Sports en streaming)
Europa (países con TNT Sports)TNT Sports (feed local según país) Discovery+ (OTT de TNT Sports a nivel europeo)
Europa (otros mercados DAZN)— (en muchos casos solo OTT) DAZN (derechos Champions país‑dependiente)
Chequia (Praga, mercado local)Operador local de Champions (no especificado en las fuentes consultadas) Apps de operadores checos; posibles referencias vía plataformas globales (Apple TV, JustWatch)

Últimos partidos de Slavia Praga y FC Barcelona

Slavia PragaBarcelona
Brann 1-2 Slavia Praga16/01/2026Real Sociedad 2-1 FC Barcelona18/01/2026
Basel 4-2 Slavia Praga06/01/2026Racing Santander 0-2 Barcelona15/01/2026
Slavia Praga 4-3 Jablonec13/12/2025Barcelona 3-2 Real Madrid11/01/2026
Tottenham 3-0 Slavia Praga09/12/2025Barcelona 5-0 Athletic Club07/01/2026
Teplice 1-2 Slavia Praga05/12/2025Espanyol 0-2 Barcelona03/01/2026

Alineaciones posibles de Slavia Praga y FC Barcelona

  • Slavia Praga: Jindřich Staněk, David Moses, Štěpán Chaloupek, Igoh Ogbu, David Zima, Lukas Provod, Michal Sadilek, David Doudera, Mojmir Chytil, Youssoupha Sanyang y Tomas Chorý.
  • Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Baldé, Pedri, Fermín López, Frenkie de Jong, Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.
