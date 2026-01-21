Este miércoles 21 de enero hay un partido imperdible. Estoy hablando del FC Barcelona vs. Slavia Praga. Ambos equipos chocarán en el Eden Arena por la Jornada 7 de la Champions League. Todo comenzará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España. Si te preguntas qué canal transmitirá el duelo, pues eso lo averiguarás si continúas leyendo esta nota.
Hay que recalcar que los dos conjuntos pasan por momentos diferentes. En el caso del club catalán, este viene de caer 2-1 frente a la Real Sociedad por LaLiga, mientras que el cuadro que disputará el compromiso de local llega al duelo luego de vencer 2-1 al Brann por un amistoso. ¿Cómo quedará el FC Barcelona vs. Slavia Praga? Pronto lo sabremos.
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Slavia Praga?
Este 21 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- México: FOX One
- Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte