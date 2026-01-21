Este miércoles 21 de enero hay un partido imperdible. Estoy hablando del FC Barcelona vs. Slavia Praga. Ambos equipos chocarán en el Eden Arena por la Jornada 7 de la Champions League. Todo comenzará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España. Si te preguntas qué canal transmitirá el duelo, pues eso lo averiguarás si continúas leyendo esta nota.

El FC Barcelona no pudo quedarse con la victoria en su último partido correspondiente a LaLiga. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Hay que recalcar que los dos conjuntos pasan por momentos diferentes. En el caso del club catalán, este viene de caer 2-1 frente a la Real Sociedad por LaLiga, mientras que el cuadro que disputará el compromiso de local llega al duelo luego de vencer 2-1 al Brann por un amistoso. ¿Cómo quedará el FC Barcelona vs. Slavia Praga? Pronto lo sabremos.

El partido FC Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Slavia Praga?

Este 21 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

México: FOX One

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte