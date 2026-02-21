Atención. Este sábado 21 de febrero se enfrentan Real Madrid y Osasuna en el Estadio El Salar, por la vigesimoquinta jornada de LaLiga 2025-26 . Se trata de un partido que promete tener muchas emociones. La Casa Blanca necesita un triunfo para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. El duelo iniciará a las 12:30 p.m. ET . A continuación, te contamos cómo podrás ver el partido en vivo y en directo online. Sigue leyendo y conoce todos los detalles.

El Real Madrid atraviesa un momento de confianza plena tras firmar una sólida victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad en el imponente Estadio Santiago Bernabéu, resultado que le permitió adueñarse del liderato de LaLiga. Ese impulso se trasladó al plano internacional, donde el conjunto blanco dio un paso firme en Lisboa al derrotar 1-0 al Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League, confirmando su ambición de pelear por todos los frentes esta temporada.

El antecedente más reciente entre el cuadro merengue y Osasuna se remonta al 19 de agosto de 2025, en un duelo muy disputado que terminó inclinándose a favor de los madrileños. Aquella noche, la diferencia la marcó el talento de Kylian Mbappé, quien firmó el único gol del encuentro y reafirmó su papel como una de las grandes figuras llamadas a liderar al equipo en los momentos decisivos.

Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO por TV y Streaming Online

Revisa cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO este sábado 21 de febrero, correspondiente por la fecha 25 de LaLiga.

País / Zona Canal de TV (lineal) Plataformas de streaming oficiales o habituales Zona Este (Nueva York, Miami) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports. ESPN+ (según parrilla de LaLiga), FuboTV (paquete con canales ESPN/Fubo Sports). Zona Central (Chicago, Dallas) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports.​ ESPN+, FuboTV. Zona Montaña (Denver, Phoenix) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports.​ ESPN+, FuboTV. Costa Pacífico (Los Ángeles, Seattle) ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes, Fubo Sports.​ ESPN+, FuboTV. Noroeste (Baja California) SKY Sports.​ SKY+ (app ligada a suscripción de SKY, replica encuentros de LaLiga).​ Pacífico (Chihuahua, Sonora) SKY Sports.​ SKY+.​ Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) SKY Sports. SKY+.​ Guatemala SKY Sports (operadores afiliados).​ SKY Go / apps asociadas de operadores regionales.​ Honduras SKY Sports.​ SKY Go / streaming de operador local.​ El Salvador SKY Sports. SKY Go / plataformas OTT del cable local.​ Nicaragua SKY Sports.​ SKY Go / streaming operador.​ Costa Rica SKY Sports.​ SKY Go / app.​ Panamá SKY Sports.​ SKY Go / app.​ Argentina DSports.​ DGO (DirecTV Go/DGO).​ Brasil (referencia regional, aunque no hispano) DSports (en países con señal).​ DGO.​ Uruguay DSports.​ DGO.​ Paraguay DSports.​ DGO.​ Chile DSports.​ DGO.​ Bolivia DSports.​ DGO.​ Venezuela DSports.​ DGO.​ Perú DSports.​ DGO.​ Colombia DSports.​ DGO.​ Ecuador DSports.​ DGO.​ España DAZN LaLiga. DAZN (Plan Fútbol / DAZN LaLiga).​ España (alternativas vía operadoras) DAZN LaLiga distribuido por Movistar Plus+, Orange, etc.​ Apps de Movistar Plus+ y Orange TV con paquete DAZN LaLiga activo.​ Centro y resto de Europa (Francia, Alemania, Italia, Portugal, etc.) Operadores locales con derechos de LaLiga (ej. beIN, DAZN, Sky, Eleven, según país).​ OTT de cada operador (DAZN, beIN Connect, Sky Go, etc.).​

Hora, TV y dónde ver online Osasuna - Real Madrid EN VIVO

Partido: Osasuna vs. Real Madrid

Fecha: sábado 21 de febrero 2026

Jornada: 25 de LaLiga EA Sports

Estadio: EL SADAR, ciudad de Pamplona

TV / Streaming Online: ESPN Select (USA), DAZN (ESP), Sky Sports (MEX), DGO (Sudamérica)