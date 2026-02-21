PAMPLONA (ESPAÑA), 21/02/2026.- Cobertura oficial de ESPN Select EN VIVO ONLINE para mirar el partido entre Real Madrid y Osasuna este sábado 21 de febrero por la fecha 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio EL SADAR en Pamplona, España. FOTO DE THOMAS COEX PARA AFP
PAMPLONA (ESPAÑA), 21/02/2026.- Cobertura oficial de ESPN Select EN VIVO ONLINE para mirar el partido entre Real Madrid y Osasuna este sábado 21 de febrero por la fecha 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio EL SADAR en Pamplona, España. FOTO DE THOMAS COEX PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El líder vuelve a escena en territorio hostil. El Real Madrid viaja a Pamplona para medirse este sábado 21 de febrero (12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT; 18:30 del horario peninsular) con un Osasuna lanzado, que encadena cinco jornadas sin derrota y confía en el olfato demoledor de Ante Budimir para poner a prueba la resistencia blanca. Los de Álvaro Arbeloa, dueños otra vez del trono de LaLiga tras 78 días de persecución al Barcelona, afrontan una batalla que pondrá a prueba si su reinado recién recuperado puede sostenerse ante la furia rojilla de El Sadar. ¿Quieres ver el duelo del fútbol español en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público de Estados Unidos y Sudamérica estará a cargo de .

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-26?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

  • Canal 466 de DIRECTV
  • Canal 854 de Dish Network
  • Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid — Osasuna por la fecha 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)Precio
ESPN Select (Mensual)$12.99
ESPN Select (Anual)$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN SelectPrecioCaracterísticas
ESPN Select Bundle$19.99Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
ESPN Select Bundle Premium$29.99Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
Paquete Disney Legacy$18.99Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

  • iPhones de Apple
  • iPads de Apple
  • Teléfonos Android
  • Tabletas Android
  • Tabletas Amazon Fire
  • Amazon Fire TV
  • Dispositivos Android TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Televisión Cox Contour
  • Reproductor de streaming Contour
  • Televisores inteligentes LG
  • Estación de juegos
  • Roku
  • Televisores inteligentes Samsung Tizen
  • Xbox
  • Decodificador Xfinity Flex y X1 TV
  • Xumo TV y decodificador XiOne

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-26?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Real Madrid y Osasuna por la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-26?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)Disney Plus
ChileDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)Disney Plus
ColombiaDirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)Disney Plus
EcuadorDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)Disney Plus
PerúDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)Disney Plus
UruguayDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)Disney Plus
VenezuelaSimple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39)Disney Plus
ParaguayPersonal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)Disney Plus
BoliviaEntel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)Disney Plus
MéxicoSky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)Disney Plus
República DominicanaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)Disney Plus
HondurasSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
El SalvadorSky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
NicaraguaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
Costa RicaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)Disney Plus
PanamáSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-26? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PaísesDisney Plus Premium (Mensual)Disney Plus Premium (Anual)
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
  • Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos
  • Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
  • Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid — Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-26

  • Fecha: Sábado 21 de febrero 2026
  • Partido: Real Madrid vs. Osasuna, por la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26
  • Hora: 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT (USA); 12:30 (PER/COL/ECU); 14:30 (ARG/CHI)
  • Canal en Estados Unidos: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)
  • Streaming: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App
  • Estadio EL SADAR en Pamplona, España
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS