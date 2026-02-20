Conoce los horarios y canales de transmisión del Real Madrid vs. Osasuna, de este sábado 21 de febrero 2026, por la Jornada 25 de LaLiga. (Fotos: @Osasuna / @RealMadridCF / Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios y canales de transmisión del Real Madrid vs. Osasuna, de este sábado 21 de febrero 2026, por la Jornada 25 de LaLiga. (Fotos: @Osasuna / @RealMadridCF / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Es el turno del líder de LaLiga 2026. El Real Madrid enfrentará a Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero, desde EL SADAR de Pamplona, por la Jornada 25 del campeonato español. Los merengues de Álvaro Arbeloa obtuvieron la punta el fin de semana pasado aprovechando la derrota del Barcelona y ahora están un punto por encima de los blaugranas. Aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

Sigue el partido de Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero desde las 6:30 p.m. España, 12:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde las 11:30 p.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.

PaísHorario
Argentina2:30 p.m.
Bolivia1:30 p.m.
Chile2:30 p.m.
Colombia12:30 p.m.
Ecuador12:30 p.m.
Centroamérica11:30 a.m.
Paraguay2:30 p.m.
Perú12:30 p.m.
Uruguay2:30 p.m.
Venezuela1:30 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Osasuna a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

PaísCanales de TV
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo
BoliviaDIRECTV Sports y DGo
ChileDIRECTV Sports y DGos
ColombiaDIRECTV Sports y DGo
EcuadorDIRECTV Sports y DGo
CentroaméricaSky Sports HD
ParaguayDIRECTV Sports y DGo
PerúDIRECTV Sports y DGo
UruguayDIRECTV Sports y DGo
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
  • Lugar: Estadio El Sadar, Pamplona, España
  • Horario: 12:30 p.m. ET / 6:30 p.m. España / 11:30 a.m. CDMX
  • Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS