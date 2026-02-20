Es el turno del líder de LaLiga 2026. El Real Madrid enfrentará a Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero, desde EL SADAR de Pamplona, por la Jornada 25 del campeonato español. Los merengues de Álvaro Arbeloa obtuvieron la punta el fin de semana pasado aprovechando la derrota del Barcelona y ahora están un punto por encima de los blaugranas. Aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?
Sigue el partido de Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero desde las 6:30 p.m. España, 12:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde las 11:30 p.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.
|País
|Horario
|Argentina
|2:30 p.m.
|Bolivia
|1:30 p.m.
|Chile
|2:30 p.m.
|Colombia
|12:30 p.m.
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Centroamérica
|11:30 a.m.
|Paraguay
|2:30 p.m.
|Perú
|12:30 p.m.
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Venezuela
|1:30 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?
Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Osasuna a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).
Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGo
|Bolivia
|DIRECTV Sports y DGo
|Chile
|DIRECTV Sports y DGos
|Colombia
|DIRECTV Sports y DGo
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|Centroamérica
|Sky Sports HD
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|Perú
|DIRECTV Sports y DGo
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Lugar: Estadio El Sadar, Pamplona, España
- Horario: 12:30 p.m. ET / 6:30 p.m. España / 11:30 a.m. CDMX
- Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)