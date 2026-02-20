Es el turno del líder de LaLiga 2026. El Real Madrid enfrentará a Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero, desde EL SADAR de Pamplona, por la Jornada 25 del campeonato español. Los merengues de Álvaro Arbeloa obtuvieron la punta el fin de semana pasado aprovechando la derrota del Barcelona y ahora están un punto por encima de los blaugranas. Aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna .

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

Sigue el partido de Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero desde las 6:30 p.m. España, 12:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde las 11:30 p.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.

País Horario Argentina 2:30 p.m. Bolivia 1:30 p.m. Chile 2:30 p.m. Colombia 12:30 p.m. Ecuador 12:30 p.m. Centroamérica 11:30 a.m. Paraguay 2:30 p.m. Perú 12:30 p.m. Uruguay 2:30 p.m. Venezuela 1:30 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Osasuna a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina DIRECTV Sports y DGo Bolivia DIRECTV Sports y DGo Chile DIRECTV Sports y DGos Colombia DIRECTV Sports y DGo Ecuador DIRECTV Sports y DGo Centroamérica Sky Sports HD Paraguay DIRECTV Sports y DGo Perú DIRECTV Sports y DGo Uruguay DIRECTV Sports y DGo Venezuela DIRECTV Sports y DGo

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Lugar: Estadio El Sadar, Pamplona, España

Estadio El Sadar, Pamplona, España Horario: 12:30 p.m. ET / 6:30 p.m. España / 11:30 a.m. CDMX

12:30 p.m. ET / 6:30 p.m. España / 11:30 a.m. CDMX Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)