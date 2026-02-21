El Real Madrid arriba al Estadio El Sadar este sábado 21 de febrero a las 12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. Tiempo del Centro de CDMX / 9:30 a.m. PT con la misión de consolidar su liderato en LaLiga EA Sports 2026 ante Osasuna. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, los merengues suman 60 puntos y buscan extender su racha ganadora tras golear a la Real Sociedad. Los Rojillos, ubicados en la décima posición, intentarán frenar al gigante blanco y dar la sorpresa ante su gente. Si te preguntas cómo ver el partido Real Madrid vs. Osasuna vía SKY Sports EN VIVO por Internet, la opción más completa en México es la plataforma SKY Plus Online.

En lo táctico, Arbeloa podría sorprender con una formación 4-4-2, dando descanso a figuras como Vinícius Júnior y apostando por Gonzalo García desde el arranque. El Madrid llega con la moral en alto tras su reciente triunfo en UEFA Champions League, lo que les da el impulso necesario para dominar el mediocampo. Por su parte, el Osasuna de Sergio Francisco llega con un historial irregular, pero con la garra suficiente para complicar a cualquier favorito en casa. Las estadísticas favorecen a los visitantes con cuatro victorias en sus últimos cinco duelos directos, pero El Sadar siempre es una aduana difícil.

Osasuna recibirá a Real Madrid en el Estadio El Sadar de Pamplona por la fecha 25 de LaLiga 2025/2026 (Foto: Composición Gestión / @Osasuna / @realmadrid)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Osasuna vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 25 de LaLiga en EL SADAR. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.