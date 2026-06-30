La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final enfrentará a Noruega y Costa de Marfil, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título mundial.

El partido se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Dallas, donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Noruega vs. Costa de Marfil, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.

¿A qué hora juega Noruega vs. Costa de Marfil hoy?

El partido entre Noruega y Costa de Marfil se juega este martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Dallas, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

País Hora México 11:00 Costa Rica 11:00 Guatemala 11:00 Honduras 11:00 El Salvador 11:00 Nicaragua 11:00 Colombia 12:00 Ecuador 12:00 Perú 12:00 Panamá 12:00 Bolivia 13:00 Chile 13:00 Venezuela 13:00 Estados Unidos (ET) 13:00 República Dominicana 13:00 Puerto Rico 13:00 Argentina 14:00 Uruguay 14:00 Paraguay 14:00 Brasil 14:00 España 19:00

¿Qué canal transmite Noruega vs. Costa de Marfil por país?

La transmisión del partido dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano: