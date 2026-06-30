Tenemos un duelo de infarto y pronóstico reservado en la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este martes 30 de junio, no te pierdas la transmisión de Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO, desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que será una llave para conocer al rival de Brasil en los octavos de final. A continuación, te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver el partido de Costa de Marfil vs. Noruega minuto a minuto.

Costa de Marfil y Noruega jugarán este martes en el Estadio Dallas, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿A qué hora juega Costa de Marfil vs. Noruega por 16avos del Mundial 2026?

Estos son los horarios para que puedas seguir el partido de Costa de Marfil vs. Noruega por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Argentina: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Bolivia: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Chile: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Colombia: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Ecuador: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Estados Unidos: 1:00 p. m. ET / 12:00 p. m. CT / 11:00 a. m. MT / 10:00 a. m. PT.

1:00 p. m. ET / 12:00 p. m. CT / 11:00 a. m. MT / 10:00 a. m. PT. Centroamérica: 11:00 a. m.

11:00 a. m. México: 11:00 a. m. (CDMX).

11:00 a. m. (CDMX). Paraguay: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Perú: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Uruguay: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Venezuela: 1:00 p. m.

¿Qué canal transmite Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO por 16avos del Mundial 2026?

Ahora revisa los canales de transmisión para seguir el partido de Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Argentina: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Bolivia: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Chile: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Colombia: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Ecuador: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Estados Unidos: FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.

FOX (mercados seleccionados) y Telemundo. Centroamérica: No hay transmisión por TV abierta en la mayoría de países.

No hay transmisión por TV abierta en la mayoría de países. México: Canal 5 y Azteca 7.

Canal 5 y Azteca 7. Paraguay: Trece y GEN.

Trece y GEN. Perú: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Venezuela: No hay transmisión por TV abierta.

Ahora te dejo con todos los canales de TV paga y streaming para que puedas seguir la transmisión de Costa de Marfil vs. Noruega desde diferentes partes del mundo:

Argentina: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.

Tigo Sports y ENTEL TV. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.

FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV. Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.

Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX. México: TUDN, ViX Premium y Sky.

TUDN, ViX Premium y Sky. Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.

Tigo Sports y Tigo Sports App. Perú: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.

Costa de Marfil vs. Noruega: posibles alineaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Opéri; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo, Yan Diomande: Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny.

Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Opéri; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo, Yan Diomande: Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny. Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Stian Gregersen, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.