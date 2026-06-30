La selecciones de Noruega y Costa de Marfil afrontarán este martes 30 de junio el partido más importante de la historia de sus respectivas federaciones por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se vean las caras en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 11:00 horas Tiempo del Centro de CDMX (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT). Los Vikingos Rojos dirigidos por Ståle Solbakken buscarán la hazaña para clasificar a los octavos de final apelando a sus principales cartas de gol (el delantero Erling Haaland y el mediocampista Martin Ødegaard), mientras que la Les Éléphants de Emerse Faé buscarán hacer lo propio de la mano del extremo de 19 años Yan Diomande, una de las grandes revelaciones del certamen, junto a los atacantes Nicolas Pépé y Amad Diallo. ¿Quieres ver el partido Noruega vs. Costa de Marfil en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos cómo seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Noruega vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Noruega y Costa de Marfil correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Noruega vs. Costa de Marfil?

También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.

Para acceder únicamente necesitas una suscripción activa e ingresar desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

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Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

Noruega y Costa de Marfil se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Noruega vs. Costa de Marfil?

La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Noruega vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Noruega vs. Costa de Marfil, por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Noruega vs. Costa de Marfil, por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Fecha: Martes, 30 de junio de 2026

Martes, 30 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas (Estados Unidos)

Horario en el mundo:

Ecuador, Colombia y Perú: 12:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT

Venezuela y Chile: 1:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Noruega y Costa de Marfil protagonizarán un partido de pronóstico reservado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Después de clasificar como los mejores segundos de sus respectivos grupos con 6 puntos, el ganador de este cruce se enfrentará en los octavos de final a Brasil (que viene de eliminar a Japón tras vencer 2-1). Sigue toda la cobertura por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE desde Texas.