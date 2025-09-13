Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, dos de los boxeadores más destacados de los últimos 20 años, se enfrentarán el sábado por la noche en Las Vegas para uno de los eventos más importantes del deporte en años. Y como la pelea se transmitirá globalmente por Netflix sin costo adicional para los suscriptores , podría atraer la mayor audiencia de la historia para un combate de campeonato importante. Conoce cómo ver la pelea en vivo online desde diferentes dispositivos móviles en Estados Unidos y otros países del mundo.

El tapatío, de 35 años, defenderá su título indiscutible de peso supermediano en su peso natural de 168 libras. Crawford, de 37, intenta el salto de su vida: subir dos divisiones completas a esa categoría por primera vez tras ganar su cuarto título mundial el año pasado en su debut en las 154 libras. Esa diferencia de tamaño es el centro de la intriga del sábado.

La tan esperada e histórica “pelea del siglo” por el título unificado de peso supermediano entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford, será hoy 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO en Estados Unidos?

No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo se podrás ver la megapelea del 13 de septiembre entre Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE por Netflix , sin pago por evento ni cargos ocultos.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.

La pelea más esperada del año: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, por todos los títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB). (Foto: Composición Matchroom)

¿Puedo ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO y GRATIS en Netflix?

Sí. Canelo Álvarez vs. Terence “Bud” Crawford se transmitirá en vivo por Netflix el 13 de septiembre , incluido en todas las suscripciones sin costo adicional. No hay cuota de pago por evento, ni extras ocultos, ni se requiere un plan especial. Ese tipo de acceso es poco común en los deportes de combate, donde las peleas de alto nivel suelen costar más de $80 en pago por evento.

¿Cuándo es la pelea Canelo vs. Crawford por el título Supermediano?

El combate programado a 12 asaltos se llevará a cabo el sábado por la noche en el Estadio Allegiant de Las Vegas, sede de los Raiders de la NFL, con capacidad para unos 71,835 espectadores. Es casi seguro que romperá el récord anterior de asistencia al boxeo en Las Vegas: las 29,214 personas que asistieron a la pelea de 1982 entre Larry Holmes y Gerry Cooney en un estadio al aire libre construido específicamente para este fin en el estacionamiento del Caesars Palace.

La cartelera principal será el sábado 13 de septiembre y comienza a las 9 p. m. ET (2 a. m. BST del domingo), y no se espera que Álvarez y Crawford salgan al ring hasta después de las 11 p. m. ET (4 a. m. BST).

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC