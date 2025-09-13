Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, dos de los boxeadores más destacados de los últimos 20 años, se enfrentarán el sábado por la noche en Las Vegas para uno de los eventos más importantes del deporte en años. Y como la pelea se transmitirá globalmente por Netflix sin costo adicional para los suscriptores, podría atraer la mayor audiencia de la historia para un combate de campeonato importante. Conoce cómo ver la pelea en vivo online desde diferentes dispositivos móviles en Estados Unidos y otros países del mundo.
El tapatío, de 35 años, defenderá su título indiscutible de peso supermediano en su peso natural de 168 libras. Crawford, de 37, intenta el salto de su vida: subir dos divisiones completas a esa categoría por primera vez tras ganar su cuarto título mundial el año pasado en su debut en las 154 libras. Esa diferencia de tamaño es el centro de la intriga del sábado.
¿Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO en Estados Unidos?
No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo se podrás ver la megapelea del 13 de septiembre entre Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE por Netflix, sin pago por evento ni cargos ocultos.
|PAÍS
|PRECIO DEL PLAN BÁSICO
|PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR
|PRECIO DEL PLAN PREMIUM
|Estados Unidos (USA)
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Puerto Rico
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Argentina
|ARS 5999 al mes
|ARS 9999 al mes
|ARS 13 499 al mes
|Bolivia
|USD3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Chile
|CLP 6540 al mes
|CLP 9190 al mes
|CLP 11 790 al mes
|Colombia
|COP 18.900 al mes
|COP 29.900 al mes
|COP 44.900 al mes
|Costa Rica
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|USD 15,99 al me
|Cuba
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Ecuador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|El Salvador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Guatemala
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Honduras
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|México
|MXN 119 al mes
|MXN 249 al mes
|MXN 329 al mes
|Nicaragua
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Panamá
|USD 4,99 al mes
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|Paraguay
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Perú
|PEN 28.90 al mes
|PEN 40.90 al mes
|PEN 52.90 al mes
|República Dominicana
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Uruguay
|USD 9,99 al mes
|USD 13,99 al mes
|USD 17,99 al mes
|Venezuela
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|España
|EUR 6,99 al mes
|EUR 13,99 al mes
|EUR 19,99 al mes
|Reino Unido
|£5,99
|£12,99
|£18,99
|Australia
|$7,99 AUD
|$18,99 AUD
|$25,99 AUD
|India
|199 rupias
|499 rupias
|649 rupias
|Japón
|¥890
|¥1,590
|¥2,290
|Canadá
|$7,99 CAD
|$18,99 CAD
|$23,99 CAD
Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.
¿Puedo ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO y GRATIS en Netflix?
Sí. Canelo Álvarez vs. Terence “Bud” Crawford se transmitirá en vivo por Netflix el 13 de septiembre, incluido en todas las suscripciones sin costo adicional. No hay cuota de pago por evento, ni extras ocultos, ni se requiere un plan especial. Ese tipo de acceso es poco común en los deportes de combate, donde las peleas de alto nivel suelen costar más de $80 en pago por evento.
¿Cuándo es la pelea Canelo vs. Crawford por el título Supermediano?
El combate programado a 12 asaltos se llevará a cabo el sábado por la noche en el Estadio Allegiant de Las Vegas, sede de los Raiders de la NFL, con capacidad para unos 71,835 espectadores. Es casi seguro que romperá el récord anterior de asistencia al boxeo en Las Vegas: las 29,214 personas que asistieron a la pelea de 1982 entre Larry Holmes y Gerry Cooney en un estadio al aire libre construido específicamente para este fin en el estacionamiento del Caesars Palace.
La cartelera principal será el sábado 13 de septiembre y comienza a las 9 p. m. ET (2 a. m. BST del domingo), y no se espera que Álvarez y Crawford salgan al ring hasta después de las 11 p. m. ET (4 a. m. BST).