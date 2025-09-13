Dónde y cómo ver la pelea del siglo hoy, 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, dos de los boxeadores más destacados de los últimos 20 años, se enfrentarán el sábado por la noche en Las Vegas para uno de los eventos más importantes del deporte en años. Y como la pelea se transmitirá globalmente por Netflix sin costo adicional para los suscriptores, podría atraer la mayor audiencia de la historia para un combate de campeonato importante. Conoce cómo ver la pelea en vivo online desde diferentes dispositivos móviles en Estados Unidos y otros países del mundo.

El tapatío, de 35 años, defenderá su título indiscutible de peso supermediano en su peso natural de 168 libras. Crawford, de 37, intenta el salto de su vida: subir dos divisiones completas a esa categoría por primera vez tras ganar su cuarto título mundial el año pasado en su debut en las 154 libras. Esa diferencia de tamaño es el centro de la intriga del sábado.

¿Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO en Estados Unidos?

No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo se podrás ver la megapelea del 13 de septiembre entre Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE por Netflix, sin pago por evento ni cargos ocultos.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

¿Puedo ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO y GRATIS en Netflix?

Sí. Canelo Álvarez vs. Terence “Bud” Crawford se transmitirá en vivo por Netflix el 13 de septiembre, incluido en todas las suscripciones sin costo adicional. No hay cuota de pago por evento, ni extras ocultos, ni se requiere un plan especial. Ese tipo de acceso es poco común en los deportes de combate, donde las peleas de alto nivel suelen costar más de $80 en pago por evento.

¿Cuándo es la pelea Canelo vs. Crawford por el título Supermediano?

El combate programado a 12 asaltos se llevará a cabo el sábado por la noche en el Estadio Allegiant de Las Vegas, sede de los Raiders de la NFL, con capacidad para unos 71,835 espectadores. Es casi seguro que romperá el récord anterior de asistencia al boxeo en Las Vegas: las 29,214 personas que asistieron a la pelea de 1982 entre Larry Holmes y Gerry Cooney en un estadio al aire libre construido específicamente para este fin en el estacionamiento del Caesars Palace.

La cartelera principal será el sábado 13 de septiembre y comienza a las 9 p. m. ET (2 a. m. BST del domingo), y no se espera que Álvarez y Crawford salgan al ring hasta después de las 11 p. m. ET (4 a. m. BST).

