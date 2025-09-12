Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se medirán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, en un combate a 12 asaltos por el título unificado del peso supermediano, con los cinturones CMB, AMB, OMB y FIB en juego en el Allegiant Stadium; la velada se verá de forma exclusiva en Netflix a nivel mundial, sin costo adicional al plan de suscripción.

En Estados Unidos, la cartelera comienza a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT) y los accesos al ring del combate estelar están previstos alrededor de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT); transmisión oficial por Netflix.

Si te encuentras en México o en países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la acción inicia a las 19:00 (Tiempo del Centro) y la estelar se estima a las 21:00; disponible en Netflix para la región.

Por otro lado, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, las preliminares están programados para las 20:00 y el combate principal cerca de las 22:00, con señal exclusiva de Netflix.

En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Canadá, Cuba y R. Dominicana, la cartelera arranca a las 21:00 y el evento principal a las 23:00, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates inician a las 22:00 y la pelea estelar se disputará a la medianoche del domingo 14; todos sin excepción irán por la señal de Netflix.

Finalmente, en España, el programa preliminar arrancará a las 02:00 del domingo y el estelar está previsto para las 04:00; la transmisión será exclusiva de Netflix.

¿A qué hora es y qué canal transmite pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

Países Inicio de la cartelera Pelea estelar Canal TV o Streaming (Básico | Estándar | Premium) Estados Unidos 9 pm ET / 6 pm PT 11 pm ET / 8 pm PT Netflix (ARS 5.999 | ARS 9.999 | ARS 13.499) México 19:00 21:00 Netflix (MXN 119 | MXN 249 | MXN 329) Costa Rica 19:00 21:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) El Salvador 19:00 21:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Nicaragua 19:00 21:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Honduras 19:00 21:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Guatemala 19:00 21:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Colombia 20:00 22:00 Netflix (COP 18.900 | COP 29.900 | COP 44.900) Ecuador 20:00 22:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Perú 20:00 22:00 Netflix (PEN 28.90 | PEN 40.90 | PEN 52.90) Panamá 20:00 22:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Venezuela 21:00 23:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Bolivia 21:00 23:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Puerto Rico 21:00 23:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Canadá 21:00 23:00 Netflix (CAD 7.99 | CAD 18.99 | CAD 23.99) Cuba 21:00 23:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Rep. Dominicana 21:00 23:00 Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Argentina 22:00 00:00 (14/09) Netflix (ARS 5.999 | ARS 9.999 | ARS 13.499) Brasil 22:00 00:00 (14/09) Netflix (BRL 18.90 | BRL 44.90 | BRL 59.90) Chile 22:00 00:00 (14/09) Netflix (CLP 5.990 | CLP 10.490 CLP 13.990) Paraguay 22:00 00:00 (14/09) Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Uruguay 22:00 00:00 (14/09) Netflix (USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99) Reino Unido 01:00 (14/09) 03:00 (14/09) Netflix (£5,99 | £12.99 | £18.99) Alemania 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) Netflix (4,99 € | 13,99 € | 19,99 €) España 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) Netflix (6,99 € | 13,99 € | 19,99 €) Francia 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) Netflix (7,99 € | 14,99 € | 21,99 €) Italia 02:00 (14/09) 04:00 (14/09) Netflix (6,99 € | 13,99 € | 19,99 €)

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Canelo vs. Crawford

¿Cuándo es la pelea?

Sábado 13 de septiembre, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, con inicio del main card a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT.

¿Dónde ver la pelea?

Se transmite en vivo de forma global y exclusiva por Netflix; basta con tener una suscripción activa, sin pago adicional tipo PPV.

¿A qué hora son las caminatas al ring?

Se estiman alrededor de las 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT, dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Hay costo extra o es PPV?

No hay costo extra; está incluido en cualquier plan de Netflix, sin modalidad de pago por evento.

¿Habrá preliminares y dónde se ven?

Sí, hay cartelera preliminar antes del main card; Netflix indica que la cobertura de la previa inicia más temprano a través de Tudum y plataformas vinculadas.

¿Cuál es la sede y capacidad aproximada?

Allegiant Stadium, casa de los Las Vegas Raiders, con capacidad para cerca de 65 mil espectadores en configuración de boxeo.

¿Qué títulos están en juego?

Canelo expone el campeonato unificado de peso supermediano (168 lb), con todos sus cinturones en disputa frente a Crawford.

¿Cuál es la duración pactada?

Combate a 12 asaltos en la división supermediana, según la reglamentación para título mundial.

¿Quién es el favorito en las apuestas?

De acuerdo con líneas reportadas en la semana de la pelea, Canelo figura como ligero favorito, con Crawford de underdog cercano.

¿Qué peleas destacan en la cartelera?

Además del estelar, figuran nombres como Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., y Christian Mbilli vs. Lester Martínez en la función.

¿Habrá pesaje transmitido?

Sí, el pesaje oficial tiene transmisión con horario anunciado en Tudum y canales asociados el día previo.

¿Cómo activar un recordatorio en Netflix?

Desde la página del evento en Netflix se puede activar “Recordatorio” para recibir una alerta al comenzar la transmisión.

¿En qué países se puede ver?

Transmisión global y exclusiva de Netflix; cualquier región con acceso a Netflix podrá verla con su suscripción activa.

¿Qué dispositivos son compatibles?

Se puede ver en cualquier dispositivo compatible con Netflix (TVs, móviles, tablets, navegadores y consolas) usando la app o web oficial.

¿Habrá comentarios y cobertura especial?

La producción incluye equipo de narración y análisis anunciados para la transmisión internacional del evento en Netflix.