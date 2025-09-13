La pelea más esperada del año: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, por todos los títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB). (Foto: Composición Matchroom)
La pelea más esperada del año: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, por todos los títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB). (Foto: Composición Matchroom)
La pelea más esperada del año en el boxeo ya está aquí: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, en un combate que pondrá en juego todos los títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB). Una de las principales dudas de la afición es en qué plataforma pasan la contienda, porque los principales canales de TV abierta de México no han anunciado nada, ni promocionado el combate, como lo hacen usualmente. Entérate de la fecha o el día del combate, así como la sede y los horarios de transmisión por canales de TV en CDMX, USA (ET) y España.

Cómo ver Canelo vs. Crawford en vivo y streaming online

La pelea entre Canelo vs. Crawford no será transmitido por señal abierta en México ni en otro país. Sin embargo, la única plataforma streaming que tienen los derechos del combate del siglo será Netflix. A continuación, el precio para la suscripción por país para que puedas seguir la cobertura del boxeo en vivo y online.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

A qué hora y dónde ver la cartelera Canelo vs. Crawford EN VIVO

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver todas las peleas de la cartelera del evento Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy, 13 de septiembre.

Cartelera principal (21:00 h, Netflix)

  • Campeonato indiscutible de peso supermediano: Canelo Álvarez (-160) vs. Terence Crawford (+145), 12 asaltos
  • Peso superwelter: Callum Walsh (-275) vs. Fernando Vargas Jr. (+230), 10 asaltos
  • Peso súper mediano: Christian Mbilli (-190) vs. Lester Martinez (+150), 12 rounds
  • Peso superpluma: Mohammed Alakel (-1800) vs. Travis Crawford (+720), 10 asaltos
Revisa en dónde podrás ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde el Allegiant Stadium de Las Vega.
Cartelera preliminar (5:30 p.m. ET, Tudum)

  • Peso mediano: Serhii Bohachuk (-450) vs. Brandon Adams (+350), 10 asaltos
  • Peso pesado: Ivan Dychko (-118) vs. Jermaine Franklin Jr. (+100), 10 asaltos
  • Peso superpluma: Reito Tsutsumi (-5000) vs. Javier Martínez (+1400), 6 asaltos
  • Peso superligero: Sultán Almohamed (N/D) vs. Martín Caraballo (N/D), 4 asaltos
  • Peso semipesado: Steven Nelson (-300) vs. Raiko Santana (+250), 10 asaltos
  • Peso supermediano: Marco Verde (N/A) vs. Marcos Osorio-Betancourt (N/A), 6 asaltos
Cómo, cuándo y dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por Netflix
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC
