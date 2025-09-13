La pelea más esperada del año en el boxeo ya está aquí: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas , en un combate que pondrá en juego todos los títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB). Una de las principales dudas de la afición es en qué plataforma pasan la contienda, porque los principales canales de TV abierta de México no han anunciado nada, ni promocionado el combate, como lo hacen usualmente. Entérate de la fecha o el día del combate, así como la sede y los horarios de transmisión por canales de TV en CDMX, USA (ET) y España.

Cómo ver Canelo vs. Crawford en vivo y streaming online

La pelea entre Canelo vs. Crawford no será transmitido por señal abierta en México ni en otro país. Sin embargo, la única plataforma streaming que tienen los derechos del combate del siglo será Netflix. A continuación, el precio para la suscripción por país para que puedas seguir la cobertura del boxeo en vivo y online.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

A qué hora y dónde ver la cartelera Canelo vs. Crawford EN VIVO

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver todas las peleas de la cartelera del evento Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy, 13 de septiembre.

Cartelera principal (21:00 h, Netflix)

Campeonato indiscutible de peso supermediano: Canelo Álvarez (-160) vs. Terence Crawford (+145), 12 asaltos

Peso superwelter: Callum Walsh (-275) vs. Fernando Vargas Jr. (+230), 10 asaltos

Peso súper mediano: Christian Mbilli (-190) vs. Lester Martinez (+150), 12 rounds

Peso superpluma: Mohammed Alakel (-1800) vs. Travis Crawford (+720), 10 asaltos

Revisa en dónde podrás ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde el Allegiant Stadium de Las Vega.

Cartelera preliminar (5:30 p.m. ET, Tudum)

Peso mediano: Serhii Bohachuk (-450) vs. Brandon Adams (+350), 10 asaltos

Peso pesado: Ivan Dychko (-118) vs. Jermaine Franklin Jr. (+100), 10 asaltos

Peso superpluma: Reito Tsutsumi (-5000) vs. Javier Martínez (+1400), 6 asaltos

Peso superligero: Sultán Almohamed (N/D) vs. Martín Caraballo (N/D), 4 asaltos

Peso semipesado: Steven Nelson (-300) vs. Raiko Santana (+250), 10 asaltos

Peso supermediano: Marco Verde (N/A) vs. Marcos Osorio-Betancourt (N/A), 6 asaltos

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC