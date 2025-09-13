La pelea más esperada del año en el boxeo ya está aquí: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, en un combate que pondrá en juego todos los títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB). Una de las principales dudas de la afición es en qué plataforma pasan la contienda, porque los principales canales de TV abierta de México no han anunciado nada, ni promocionado el combate, como lo hacen usualmente. Entérate de la fecha o el día del combate, así como la sede y los horarios de transmisión por canales de TV en CDMX, USA (ET) y España.
Cómo ver Canelo vs. Crawford en vivo y streaming online
La pelea entre Canelo vs. Crawford no será transmitido por señal abierta en México ni en otro país. Sin embargo, la única plataforma streaming que tienen los derechos del combate del siglo será Netflix. A continuación, el precio para la suscripción por país para que puedas seguir la cobertura del boxeo en vivo y online.
|PAÍS
|PRECIO DEL PLAN BÁSICO
|PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR
|PRECIO DEL PLAN PREMIUM
|Estados Unidos (USA)
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Puerto Rico
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Argentina
|ARS 5999 al mes
|ARS 9999 al mes
|ARS 13 499 al mes
|Bolivia
|USD3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Chile
|CLP 6540 al mes
|CLP 9190 al mes
|CLP 11 790 al mes
|Colombia
|COP 18.900 al mes
|COP 29.900 al mes
|COP 44.900 al mes
|Costa Rica
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|USD 15,99 al me
|Cuba
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Ecuador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|El Salvador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Guatemala
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Honduras
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|México
|MXN 119 al mes
|MXN 249 al mes
|MXN 329 al mes
|Nicaragua
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Panamá
|USD 4,99 al mes
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|Paraguay
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Perú
|PEN 28.90 al mes
|PEN 40.90 al mes
|PEN 52.90 al mes
|República Dominicana
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Uruguay
|USD 9,99 al mes
|USD 13,99 al mes
|USD 17,99 al mes
|Venezuela
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|España
|EUR 6,99 al mes
|EUR 13,99 al mes
|EUR 19,99 al mes
|Reino Unido
|£5,99
|£12,99
|£18,99
|Australia
|$7,99 AUD
|$18,99 AUD
|$25,99 AUD
|India
|199 rupias
|499 rupias
|649 rupias
|Japón
|¥890
|¥1,590
|¥2,290
|Canadá
|$7,99 CAD
|$18,99 CAD
|$23,99 CAD
A qué hora y dónde ver la cartelera Canelo vs. Crawford EN VIVO
Estos son los horarios y canales de transmisión para ver todas las peleas de la cartelera del evento Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy, 13 de septiembre.
Cartelera principal (21:00 h, Netflix)
- Campeonato indiscutible de peso supermediano: Canelo Álvarez (-160) vs. Terence Crawford (+145), 12 asaltos
- Peso superwelter: Callum Walsh (-275) vs. Fernando Vargas Jr. (+230), 10 asaltos
- Peso súper mediano: Christian Mbilli (-190) vs. Lester Martinez (+150), 12 rounds
- Peso superpluma: Mohammed Alakel (-1800) vs. Travis Crawford (+720), 10 asaltos
Cartelera preliminar (5:30 p.m. ET, Tudum)
- Peso mediano: Serhii Bohachuk (-450) vs. Brandon Adams (+350), 10 asaltos
- Peso pesado: Ivan Dychko (-118) vs. Jermaine Franklin Jr. (+100), 10 asaltos
- Peso superpluma: Reito Tsutsumi (-5000) vs. Javier Martínez (+1400), 6 asaltos
- Peso superligero: Sultán Almohamed (N/D) vs. Martín Caraballo (N/D), 4 asaltos
- Peso semipesado: Steven Nelson (-300) vs. Raiko Santana (+250), 10 asaltos
- Peso supermediano: Marco Verde (N/A) vs. Marcos Osorio-Betancourt (N/A), 6 asaltos